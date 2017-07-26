Четвертый концерт «Классики у Ратуши с velcom» представит знаменитые произведения в джазовой обработке

29 июля фестиваль «Классика у Ратуши с velcom» приблизится к своему экватору: на площадке перед Минской городской ратушей состоится четвертый из восьми запланированных на нынешнее лето концертов. На этот раз ансамбль ударных инструментов Grig Percussion Group, концертный оркестр «Немига» и квинтет Jazzology приглашают слушателей на «Игру в классики».

Именно так определена тематика этого необычного вечера, в ходе которого классическая музыка станет источником вдохновения для музыкантов, обычно исполняющих музыку джазовую. Со сцены перед ратушей прозвучат эталонные для классического жанра произведения Иоганна Себастьяна Баха, Вольфганга Амадея Моцарта, Людвига ван Бетховена и других не менее известных композиторов. Однако вполне вероятно, что узнать знакомые мелодии с первых же тактов не удастся даже самым подготовленным слушателям: в джазовой обработке они приобретут совершенно иное, неповторимое и оригинальное звучание.

В ходе летнего субботнего концерта слушателям представится редкая возможность стать свидетелями рождения уникального музыкального материала, вобравшего в себя все лучшее от обоих жанров – классики и джаза – в сочетании с индивидуальным творческим почерком исполнителей.

Возможность включиться в импровизацию представится и самим зрителям – на этот раз в качестве фотографов или моделей для съемки. Фотоконкурс в рамках фестиваля «Классика у Ратуши с velcom» продолжается и ждет новых работ! Разместите фото с предстоящего концерта в соцсетях с хэштегом #классикасвелком и получите шанс стать участником специальной фотовыставки, которая будет организована в августе по завершении всех восьми событий фестиваля в самом центре Минска.

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