В Минске уже несколько недель обкатывают новый трамвай с кондиционером и розетками для подзарядки телефонов. Сегодня этот трамвай стал возить пассажиров.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Трамвай «Метелица» начал курсировать по самому загруженному маршруту — № 6 Зеленый Луг — Серебрянка. Как сообщают в трамвайном парке, пока 27-метровый состав будут ставить на линию в часы пик. Ориентировочно это время с 5.00 до 9.30 и с 16.00 до 20.00, в зависимости от расписания.

Номинальная вместимость этого трамвая — 181 человек, максимальная — 254.

Из примечательного — низкий пол по всей длине состава, по 4 двери с каждой стороны. В пассажирском салоне — система климат-контроля, розетки на 220 вольт и USB-порты для зарядки гаджетов.

Испытания «Метелицы» на минских улицах рассчитаны на три месяца. Трамвайный парк надеется, что после этого город решит купить новую модель.