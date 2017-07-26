ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Трамвай "Метелица" стал возить минчан по маршруту №6 "Зеленый Луг - Серебрянка"

27.07.2017 12:13 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Минске уже несколько недель обкатывают новый трамвай с кондиционером и розетками для подзарядки телефонов. Сегодня этот трамвай стал возить пассажиров.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Трамвай «Метелица» начал курсировать по самому загруженному маршруту — № 6 Зеленый Луг — Серебрянка. Как сообщают в трамвайном парке, пока 27-метровый состав будут ставить на линию в часы пик. Ориентировочно это время с 5.00 до 9.30 и с 16.00 до 20.00, в зависимости от расписания.

Номинальная вместимость этого трамвая — 181 человек, максимальная — 254.

Из примечательного — низкий пол по всей длине состава, по 4 двери с каждой стороны. В пассажирском салоне — система климат-контроля, розетки на 220 вольт и USB-порты для зарядки гаджетов.

Испытания «Метелицы» на минских улицах рассчитаны на три месяца. Трамвайный парк надеется, что после этого город решит купить новую модель.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске уже несколько недель обкатывают новый трамвай с кондиционером и розетками для подзарядки телефонов. Сегодня этот трамвай стал возить пассажиров.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Белорусский узор и новый фонтаны. В Бобруйске начали реконструкцию площади у Дворца искусств
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика