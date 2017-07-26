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Трамвай "Метелица" стал возить минчан по маршруту №6 "Зеленый Луг - Серебрянка"
27.07.2017 12:13 — Новости Общества | Tut.by
В Минске уже несколько недель
Трамвай «Метелица» начал курсировать по самому загруженному маршруту — № 6 Зеленый Луг — Серебрянка. Как сообщают в трамвайном парке, пока 27-метровый состав будут ставить на линию в часы пик. Ориентировочно это время с 5.00 до 9.30 и с 16.00 до 20.00, в зависимости от расписания.
Номинальная вместимость этого трамвая — 181 человек, максимальная — 254.
Из примечательного — низкий пол по всей длине состава, по 4 двери с каждой стороны. В пассажирском салоне — система климат-контроля, розетки на 220 вольт и USB-порты для зарядки гаджетов.
Испытания «Метелицы» на минских улицах рассчитаны на три месяца. Трамвайный парк надеется, что после этого город решит купить новую модель.
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В Минске уже несколько недель обкатывают новый трамвай с кондиционером и розетками для подзарядки телефонов. Сегодня этот трамвай стал возить пассажиров.
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