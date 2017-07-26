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В Пинске задержали посетителя кинотеатра, который распылил газовый баллончик во время киносеанса
27.07.2017 12:40 — Новости Общества | Tut.by
Пинские милиционеры задержали 18-летнего жителя города, который распылил газовый баллончик в кинотеатре и рейсовом автобусе. Об этом сообщил TUT.BY старший инспектор группы информационно-общественной связи Пинского ГОВД Александр Костюкевич.
Оба инцидента произошли в понедельник, 24 июля. По версии правоохраниетелей в 21.15, во время демонстрации исторической драмы "Дюнкерк" молодой человек
Затем этот же парень в городском автобусе № 17 на задней площадке также распылил газ. Свои мотивы молодой человек пояснить не смог.
На данный момент проводится проверка. Не исключено, что в отношении молодого человека может быть возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
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После кинотеатра молодой человек распылил газовый баллончик в городском автобусе.
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