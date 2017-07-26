Жителей Гродненской области становится меньше

Население Гродненской области становится меньше. На 1 июля текущего года численность населения региона составила 1 045,1 тыс. человек, сообщается на сайте Белстата. Тогда как на начало прошлого года здесь насчитывалось 1 050,1 тысяч человек, а на начало 2017 года — 1 047,5.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY, носит иллюстративный характер

Последнее время в регионе наблюдается тенденция сокращения жителей области Например, по данным Белстата, на 1 апреля 2017 года в Гродненской области жило 1046,2 тыс. человек.

В области также подсчитали количество браков и разводов. Так с начала года в регионе зарегистрировано 2725 браков. Официально расторгнуто 1495 браков. За 2016 год в области статистика выглядела так: браков было 7045, а разводов — 3186.

Кстати, жителей Беларуси опять стало меньше 9,5 миллиона. Численность населения страны на 1 июля 2017 года составила 9 495,5 тыс. человек. Еще 9 месяцев назад, 1 октября 2016 года, численность населения страны составляла 9 млн 505 тыс. 200 человек. В прошлом году жителей в стране прибавлялось . Для сравнения: в апреле 2016-го нас было 9 млн 498,7 тыс.