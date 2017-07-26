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Жителей Гродненской области становится меньше
27.07.2017 13:21 — Новости Общества | Tut.by
Население Гродненской области становится меньше. На 1 июля текущего года численность населения региона составила 1 045,1 тыс. человек,
Последнее время в регионе наблюдается тенденция сокращения жителей области Например, по данным Белстата, на 1 апреля 2017 года в Гродненской области жило 1046,2 тыс. человек.
В области также подсчитали количество браков и разводов. Так с начала года в регионе зарегистрировано 2725 браков. Официально расторгнуто 1495 браков. За 2016 год в области статистика выглядела так: браков было 7045, а разводов — 3186.
Кстати, жителей Беларуси
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Населения Гродненской области становится меньше. На 1 июля текущего года численность населения региона составила 1 045,1 тыс. человек
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