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Торговле запретят требовать у покупателя паспорт при возврате денег за товар

27.07.2017 13:37 — Новости Общества | БелТА  
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27 июля, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Торговле запретят требовать у покупателя паспорт при возврате денег за товар. Это будет предусмотрено обновленным проектом закона "О защите прав потребителей", сообщила сегодня журналистам заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Ирина Наркевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас много было вопросов со стороны граждан, что торговля при возврате товара требует паспорт. Много было дискуссий на эту тему, в том числе по защите персональных данных. Поэтому на уровне закона мы вынесли, что нет необходимости при возврате денег за товар требовать у потребителя документ, удостоверяющий личность", - сказала Ирина Наркевич.

По ее словам, обновленным вариантом закона планируется ввести запрет на установление разных цен на товары при любой форме оплаты.

"Кроме того, предусмотрен возврат денег в той же форме, что при оплате, если продавец и покупатель не смогли договориться об обратном. Бывают ситуации, когда человек заплатил по карточке, но при получении возврата ему нужны наличные деньги. Он может договориться, эта норма должна работать. Но так как мы стимулируем безналичные платежи, мы должны понимать, что если человек заплатил по карточке, деньги ему должны вернуться на карточку", - отметила Ирина Наркевич.

Замминистра рассказала, что много вопросов было и по срокам гарантийного ремонта товаров. Его предполагается увеличить с 14 до 30 дней с согласия покупателя, так как в случаях со сложной техникой не всегда удается вписаться в ныне действующий двухнедельный срок.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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27 июля, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Торговле запретят требовать у покупателя паспорт при возврате денег за товар. Это будет предусмотрено обновленным проектом...

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