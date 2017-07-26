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Семья Беннингтона не хочет хоронить его рядом с лучшим другом

27.07.2017 13:34 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 июл — Sputnik. Семья экс-солиста Linkin Park Честера Беннингтона не хочет хоронить его рядом с лучшим другом Крисом Корнеллом, сообщил портал TMZ в четверг.

Семья Беннингтона не хочет хоронить его рядом с лучшим другом
© Sputnik / Дмитрий Босак.
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Фронтмен группы Linkin Park Беннингтон был найден у себя дома повешенным неделю назад. Новость о смерти музыканта ошарашила миллионы фанатов рок-группы, однако сейчас они все чаще не просто выражают свою печаль из-за случившегося, но и интересуются, когда же Беннингтона похоронят.

По данным американских СМИ, семья Беннингтона хочет, чтобы его похороны прошли в семейном кругу — только с родственниками и близкими, без знаменитостей, фанатов и внимания журналистов.

Выступает семья Беннингтона и против похорон артиста на известном кладбище Hollywood Forever рядом с его лучшим другом Крисом Корнеллом, также покончившим с собой весной этого года. Родным музыканта не нравится то, что кладбище слишком популярно и недостаточно укромно. Впрочем, пока сообщений о дате и времени прощания с артистом нет.

Также в четверг стали известны подробности обнаружения тела артиста. Полицейские на месте происшествия не нашли следов наркотиков, о которых ранее заявляли некоторые издания. Обнаружили в доме у артиста только недопитую бутылку крепкого алкоголя.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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По данным американских СМИ, родные певца не хотят, чтобы его хоронили на известном кладбище Hollywood Forever.

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