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Семья Беннингтона не хочет хоронить его рядом с лучшим другом
27.07.2017 13:34 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 июл — Sputnik. Семья экс-солиста Linkin Park Честера Беннингтона не хочет хоронить его рядом с лучшим другом Крисом Корнеллом, сообщил
© Sputnik / Дмитрий Босак.
Фронтмен группы Linkin Park Беннингтон был найден у себя дома повешенным неделю назад. Новость о смерти музыканта ошарашила миллионы фанатов рок-группы, однако сейчас они все чаще не просто выражают свою печаль из-за случившегося, но и интересуются, когда же Беннингтона похоронят.
По данным американских СМИ, семья Беннингтона хочет, чтобы его похороны прошли в семейном кругу — только с родственниками и близкими, без знаменитостей, фанатов и внимания журналистов.
Выступает семья Беннингтона и против похорон артиста на известном кладбище Hollywood Forever рядом с его лучшим другом Крисом Корнеллом, также покончившим с собой весной этого года. Родным музыканта не нравится то, что кладбище слишком популярно и недостаточно укромно. Впрочем, пока сообщений о дате и времени прощания с артистом нет.
Также в четверг стали известны подробности
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По данным американских СМИ, родные певца не хотят, чтобы его хоронили на известном кладбище Hollywood Forever.
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