Беларусь сохраняет и развивает накопленный предыдущими поколениями потенциал - Ананич

Во время встречи

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь сохраняет и развивает на благо общества накопленный предыдущими поколениями потенциал. На это сегодня обратила внимание министр информации Лилия Ананич во время встречи с коллективом ОАО "Алеся", передает корреспондент БЕЛТА.

Министр подчеркнула, что белорусский народ, и такой же принцип лежит в основе государственной политики, всегда стремился использовать накопленный предыдущими поколениями потенциал. "Мы не отбрасываем ничего, берем с собой все лучшее, сохраняем и развиваем все во имя человека и социума", - сказала Лилия Ананич. Она отметила, что на этом акцентировал внимание Президент Александр Лукашенко на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости Беларуси.

Такой же подход характерен и в сфере промышленного производства, сказала министр. Примером служит ОАО "Алеся", которое, несмотря на сложности, сохранилось и продолжает развиваться, обновлять материально-техническую базу.

Лилия Ананич ознакомилась с производством и ассортиментом продукции, которую выпускает "Алеся". Министр выразила мнение, что предприятию нужно больше раскручивать свой бренд, который пользуется заслуженной популярностью у старшего поколения и может быть не менее популярен среди нынешней молодежи. Она отметила, что на "Алесе" понимают важность этой задачи. Предприятие обладает достаточным ресурсным и кадровым потенциалом, чтобы ее решать.

Общаясь с коллективом, Лилия Ананич подробно остановилась на основных аспектах социально-культурной политики белорусского государства. Традиционному искусству, национальному кино, театру и другим сферам в Беларуси уделяется большое внимание. Ежегодно на развитие культуры направляется более Br420 млн. В стране реализуется соответствующая госпрограмма.

Минувший год в Беларуси был объявлен Годом культуры, а в этом широко отмечается 500-летие белорусского книгопечатания. Лилия Ананич обратила внимание, что в обществе возрождается интерес к национальным традициям. Она подчеркнула важность необходимости сохранять национальную идентичность в условиях развития глобального мира и экономики.

ОАО "Алеся" - одно из предприятий трикотажной отрасли, входящих в концерн "Беллегпром". Здесь работают около 250 человек. Оно специализируется на производстве изделий верхнего трикотажа для взрослых. Ежегодно на "Алесе" разрабатывают около 120 новых моделей.-0-