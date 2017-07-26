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Министр образования: В Беларуси с нового учебного года изучение китайского языка будет расширено

27.07.2017 14:12 — Новости Общества | Tut.by  
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В Беларуси с нового учебного года изучение китайского языка будет расширено, заявил министр образования Беларуси Игорь Карпенко сегодня на встрече с президентом Хефейского технологического университета (КНР) Лянь Лянем, передает БЕЛТА.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— С предстоящего учебного года будет расширено изучение китайского языка в Беларуси, и процесс будет продолжаться. Это обусловлено реализацией масштабных социально-экономических и инвестиционных проектов, среди которых особо выделяется Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень», — сказал Игорь Карпенко.

Он обратил внимание, что в Беларуси уже представлены такие крупные компании, как Huawei, ZTE, строительные корпорации.

— Все это свидетельствует о важности изучения китайского языка гражданами нашей страны для того, чтобы реализовывать соглашения, заключенные на высоком уровне, — отметил министр.

Китайская делегация посетила учреждения образования в Минске, в том числе Белорусский государственный университет, Белорусский государственный университет культуры и искусств, Белорусский государственный технологический университет. Стороны обсуждали различные варианты углубления сотрудничества. Так, например, три специальности в Хефейском технологическом университете схожи со специальностями в БГТУ. Достигнута предварительная договоренность о создании совместных учебных программ. В частности, предлагается организовать обучение на таких специальностях по системе 2+2, когда по два года студенты будут обучаться в Беларуси и в Китае.

В итоге было подписано соглашение об академическом и научном сотрудничестве между БГТУ и Хефейским технологическим университетом.

 
Теги: Минск
 
 
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Об этом заявил Игорь Карпенко сегодня на встрече с президентом Хефейского технологического университета (КНР) Лянь Лянем, передает БЕЛТА.

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