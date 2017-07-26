В Беларусь пришло лето: в выходные будет жарко

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жаркая погода и осадки ожидаются в Беларуси в предстоящие выходные, сообщила БЕЛТА заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Светлана Рыбакова.

"Лето все же пришло в Беларусь. Температурный фон июля вернулся в климатическое русло, и в последнюю декаду июль пытается восполнить дефицит тепла первой половины месяца", - рассказала специалист. Прогрелась вода в реках и водоемах: на Березине, Днепре, Припяти и Соже - до плюс 20-23 градусов, на Западной Двине и Немане - до 19-21, на Заславском и Вилейском водохранилищах - до 19 и 21 градуса соответственно, на озере Нарочь - до 20 градусов.

"А вот на дожди июль оказался щедрым, - отметила Светлана Рыбакова. - По западной половине республики по дождям уже превышен месячный лимит, а местами выпало более 1,5 месячных норм осадков".

В пятницу, 28 июля, ночью по Гомельской и Могилевской областям, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами. Местами по юго-востоку страны дожди будут сильными. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Температура воздуха ночью составит 13-19 градусов тепла, днем - 21-27 градусов, по юго-востоку воздух прогреется до 30 градусов.

В ночь на 29 июля погоду еще будут определять фронтальные разделы, на большей части территории страны пройдут дожди, в крайних северо-восточных районах - сильные. Днем под влиянием неустойчивых воздушных масс балтийского происхождения в отдельных районах республики также не обойдется без кратковременных дождей. Местами прогремят грозы. Температура воздуха ночью ожидается от 11 до 18 тепла, днем - плюс 20-25 градусов.

В воскресенье, 30 июля, территория страны окажется под влиянием сформированного в теплой воздушной массе антициклона с центром над югом Украины. Будет преимущественно без осадков. Ночью в отдельных районах ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью будет 11-16 градусов, днем - плюс 22-28, по Брестской области воздух прогреется до 30 градусов.

Июль простится с нами очень теплой погодой, пообещала Светлана Рыбакова. В понедельник, 31 июля, температура воздуха ночью составит 15-20 градусов, днем - плюс 25-30, в южных районах будет до 32 градусов выше нуля. Под влиянием атмосферного фронта ночью по западным районам страны, днем по северо-западной половине республики ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. На юго-востоке сохранится влияние теплого антициклона, поэтому будет без осадков.

Август начнется жаркой погодой, но без грозовых дождей не обойдется. Во вторник, 1 августа, в отдельных районах республики ожидаются кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью - 16-22 градуса тепла, днем прогнозируется 25-31 градус, по югу воздух прогреется до 34 градусов.-0-

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