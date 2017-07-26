МИНСК, 27 июл — Sputnik. Белорусы, которые решили пересечь границу с Литвой через пункт пропуска "Каменный Лог", столкнулись с длительным временем ожидания в очередях.

"Стояли два часа без движения, затем очередь продвинулась, находимся на нейтральной полосе, машины двигаются медленно", — пишут находящиеся на погранпереходе очевидцы.

Многие отмечают, что с белорусской стороны автомобили пропускают быстро, причина очередей — с литовской стороны.

По информации Госпогранкомитета Беларуси, очереди в "Каменном Логе" немного увеличились — по состоянию на 14:00 в пункте пропуска находились 230 большегрузов и 40 легковых авто.

Ранее Госпогранкомитет сообщал о том, что на литовском погранпереходе "Мядининкай" (с белорусской стороны — "Каменный Лог") возник сбой программного обеспечения , в связи с чем пропуск автомобилей, как легковых, так и грузовых, осуществляется в ручном режиме.