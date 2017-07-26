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Очевидцы: стоим в "Каменном Логе" уже больше двух часов

27.07.2017 14:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 июл — Sputnik. Белорусы, которые решили пересечь границу с Литвой через пункт пропуска "Каменный Лог", столкнулись с длительным временем ожидания в очередях.

Очевидцы: стоим в "Каменном Логе" уже больше двух часов
© Sputnik / Виктор Толочко
Очевидцы: стоим в "Каменном Логе" уже больше двух часов

"Стояли два часа без движения, затем очередь продвинулась, находимся на нейтральной полосе, машины двигаются медленно", — пишут находящиеся на погранпереходе очевидцы.

Многие отмечают, что с белорусской стороны автомобили пропускают быстро, причина очередей — с литовской стороны.

По информации Госпогранкомитета Беларуси, очереди в "Каменном Логе" немного увеличились — по состоянию на 14:00 в пункте пропуска находились 230 большегрузов и 40 легковых авто.

Ранее Госпогранкомитет сообщал о том, что на литовском погранпереходе "Мядининкай" (с белорусской стороны — "Каменный Лог") возник сбой программного обеспечения, в связи с чем пропуск автомобилей, как легковых, так и грузовых, осуществляется в ручном режиме.

 
Теги: Минск
 
 
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По словам путешественников, после прохождения белорусской границы автомашины скапливаются на нейтральной полосе.

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