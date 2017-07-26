Представители Минздрава: лечение гепатитов В и С становится более доступным и эффективным

Вирусный гепатит, А уже не особенно актуален для Беларуси, а вирусные гепатиты В и С по-прежнему остаются серьезной проблемой. Однако подходы к лечению и диагностике гепатитов меняются. Так, в Беларуси наконец появились более эффективные препараты прямого вирусного действия для лечения, стоимость которых — на порядок дешевле тех, что применялись еще недавно. Новые протоколы лечения уже одобрены, отмечают медики.



Фото с сайта zdorovic.ru

Какие гепатиты в Беларуси большая проблема, а какие — уже не очень?

Так, вирусный гепатит, А редко встречается в Беларуси. В прошлом году им заболели менее 100 человек, причем каждый пятый заразился за пределами страны. В основном это Таджикистан, Туркменистан, другие страны Азии.

Представители Минздрава напоминают, что в 80−90-е годы прошлого века в Беларуси речь шла о тысячах заражений гепатитом. Изменение ситуации они связывают с контролем безопасности источников водоснабжения, благоустройством населенных пунктов, более совершенными технологиями приготовления и упаковки продуктов.

— Тем не менее, актуальность, пусть небольшая, но все-таки остается. Если выезжаем за пределы страны, нужно, чтобы в первую очередь наше питье было безопасным — бутилированная вода, в том числе, для чистки зубов, для мытья фруктов. Стоит приобретать термически обработанные продукты в официальных точках, а не где-то с рук, — отмечает Ирина Глинская, замглавного врача по эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья

Вопросы, связанные с вирусными гепатитами В и С — более актуальны.

Врачи отмечают, что гепатит В хорошо поддается профилактике. Именно прививки изменили эпидемиологическую картину по этому типу вирусов.

— На сегодняшний день у нас большинство лиц в возрасте до 25 лет привиты, защищены от гепатита В. Вакцинация продолжается, — говорит Ирина Глинская. — Количество отказов от вакцинации не очень большое. Сложно понять родителей, которые не используют такую безопасную и эффективную меру профилактики как прививка от гепатита В.

Заболевание становится хроническим в 50−90% случаев, если речь идет о детях, у взрослых — только в 10%.

Главный внештатный инфекционист Минздрава Игорь Карпов отмечает, что число пациентов с вирусным гепатитом С сегодня значительно и в Беларуси, и в мире.

— С 1996 года в РБ — более 48 тысяч положительных проб по вирусному гепатиту С, это значительная цифра. Но надо понимать, что не все пациенты с положительными пробами являются больными. На учете по хроническому вирусному гепатиту С сегодня состоят примерно 33 тысячи человек.

По статистике Минздрава, примерно 10−11% заражений вирусными гепатитами В и С каждый год приходится на немедицинские манипуляции, связанные с нарушением слизистых кожи и слизистых покровов.

— Какая здесь рекомендация? — говорит Ирина Глинская. — Или проведение маникюра, татуажа и других манипуляций в специально предназначенных для этого местах, или использование для этого индивидуального набора, например, маникюрного. Еще 10% случаев заражения приходится на внутривенное введение наркотиков. Не могу не сказать и о контактно-бытовом пути передачи. Он, конечно, не превалирующий — до 5% случаев. Когда в семье есть человек, который заразился гепатитом В или С, то вероятность заразиться для людей, которые контактируют с ним в быту, реальна. Вакцинация в этом случае — самая эффективная мера, которая может быть. И тем не менее, до 20% тех, кто мог бы получить реально эту защиту, просто не находят времени пройти вакцинацию. На мой взгляд, совершенно непростительное отношение к своему здоровью.

По словам эпидемиолога, превалирующий путь передачи вирусных гепатитов В и С — незащищенные половые контакты.

Подходы к лечению гепатитов В и С меняются

Игорь Карпов напоминает, что в Беларуси появились препараты, которые позволяют контролировать вирусную нагрузку на человека. Особенно это важно для пациентов с вирусным гепатитом В.

— Сегодня пациенты с HBS+ имеют полную возможность обследоваться, даже в областных и в районных центрах. Можно сдать анализ крови, он доступен и правилен для назначения такой терапии, — объясняет главный внештатный инфекционист.

Игорь Карпов отдельно отметил, что более точной стала диагностика гепатитов В и С, а в подходах к их лечению и вовсе наблюдается прорыв:

— Последние несколько лет был на слуху достаточно дорогостоящий препарат группы интерферонов, пегилированный — с продленным сроком нахождения в крови, или обыкновенный. Но ставился вопрос, что его эффективность оставляла желать лучшего. Сейчас препараты против вирусного гепатита С стали более эффективными. Подготовлены новые протоколы лечения в отношении вирусных гепатитов В и С, они одобрены, думаю, что в ближайшее время их официально утвердят.

Доцент кафедры инфекционных заболеваний БГМУ Светлана Лукашик разъяснила более подробно: в последнее время в Беларуси появились препараты прямого вирусного действия. Эффективность лечения ими — от 95 до 100%, в зависимости от генотипа вируса, стадии и длительности заболевания.

Доктора отмечают, что препараты прямого противовирусного действия переносятся достаточно хорошо, имеют минимум побочных действий, их можно назначать даже тем пациентам, которые имели противопоказания к интерферонам.

Еще один важный момент — благодаря новым препаратам лечение от гепатита С становится куда доступнее, чем раньше.

— Цены рознятся, но дженерические препараты стоят на порядок дешевле интерферонов, — отмечает Игорь Карпов. — Месячное лечение препаратами прямого действия несопоставимо меньше, насколько я знаю, отечественный софосбувир — это 404 рубля. Каждая страна старается снизить цену для своих граждан. Существует еще такое понятие, как патентное право и в настоящее время насчет других препаратов прямого действия ведутся переговоры. Думаю, в скором времени они у нас будут, по доступным ценам.