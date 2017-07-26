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"Людям в погонах до всего должно быть дело". Президент провел совещание с силовиками

27.07.2017 14:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко считает принципиальным вопрос оптимизации силовых структур. Об этом он заявил 27 июля на совещании с руководством Государственного секретариата Совета безопасности, передает пресс-служба главы государства.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

«Мы определим уровень численности, затраты на те или иные направления, приведем это в соответствие в этом году», — сказал глава государства. В последующем вопросы оптимизации не исчезнут, считает президент, но это будет уже задача руководителей ведомств.

«Мы их будем просто держать на контроле, стимулировать к оптимизации структур. Но уже не на самом высоком уровне и не в масштабах страны, как мы это делаем сейчас», — резюмировал Александр Лукашенко.

Глава государства коснулся темы выполнения Директивы № 1. «Не скажу, что у нас с дисциплиной все в порядке», — заметил он.

Президент, сравнивая ситуацию в Беларуси с ситуацией в других странах, подчеркнул важность того, что у нас «люди живут в спокойной, безопасной обстановке, где на запросы людей отвечает власть».

«В основе этого лежит дисциплина, — убежден Александр Лукашенко. — Я не скажу, что мы достигли верха в этом плане, поэтому дисциплина — вопрос номер один. Особенно это зависит от силового блока, от поведения военнослужащих, людей в погонах». Он обратил внимание, что они должны контролировать обстановку, в том числе на улицах. «Им до всего должно быть дело — до движения транспорта, перемещения людей, оказания помощи, если в этом возникает необходимость. Мы должны демонстрировать перед людьми, что мы не зря едим хлеб. Ведь мы на их деньги существуем».

На совещании речь шла и об организации совместного патрулирования военнослужащих и сотрудников МВД с целью поддержания порядка на улицах населенных пунктов.

Во время совещания президент сообщил, что председательствующая в ОДКБ Беларусь осенью проведет сессию Совета коллективной безопасности.

На мероприятии в числе других рассматриваются вопросы деятельности системы коллективной безопасности в ОДКБ, где Беларусь в настоящее время председательствует. «От Беларуси всегда ждут эффективного председательства. Нам надо кратко обсудить, как развиваются события по белорусскому председательству, как мы осуществляем заявленные направления деятельности», — подчеркнул глава государства.

Государственный секретарь Совета безопасности Станислав Зась по итогам совещания у президента рассказал, что силовики проинформировали главу государства о работе всех силовых органов страны за первое полугодие, сообщает БЕЛТА.

Зась отметил снижение преступности в целом по стране: меньше стало убийств, разбоев, краж и грабежей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось количество дорожно-транспортных происшествий и пожаров, а также число пострадавших в них.

Также он рассказал, что президент поручил правоохранительным органам проконтролировать ряд вопросов уборочной кампании.

«Мы всем всё объяснили». Лукашенко снова заявил о прозрачности учений «Запад-2017»

 
 
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Президент считает принципиальным вопрос оптимизации силовых структур.

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