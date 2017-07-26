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БГУ: конкурс в этом году - до 18,7 человека на место
27.07.2017 15:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 июл — Sputnik. Белгосуниверситет подвел итоги приемной кампании на бюджетное отделение этого года, сообщили Sputnik в пресс-службе вуза.
© Sputnik/ Евгений Казарцев
Зачисление первокурсников-бюджетников завершается в эти дни белорусскими вузами, многие уже подводят итоги приемной кампании. Как и в некоторых других университетах, в главном вузе страны проходные баллы заметно выросли.
Так, около 70% абитуриентов, зачисленных по общему конкурсу на дневную бюджетную форму, по сумме результатов ЦТ и среднего балла аттестата имеют суммарный балл 300 и выше. Всего же было принято в этом году на дневную бюджетную форму 2164 абитуриента, из них только 44 — по целевому приему.
Увеличился и средний конкурс по университету — два человека на место. В прошлом году этот показатель составлял 1,6 человека на бюджетное место. По некоторым специальностям конкурс превышал 10 человек на место — например, достигал 18,7 человека на место — на специальности "дизайн (направление — коммуникативный)".
По данным БГУ, среди принятых на первый курс 44,3% составляют мужчины и 55,7 % женщин. Среди студентов каждый третий — минчанин.
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Рекордные проходные баллы в этом году были на "международное право" и "международные отношения" - 384 из 400.
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