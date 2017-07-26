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Жителей Гомельской области за последние полгода стало меньше на полторы тысячи человек

27.07.2017 15:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Численность жителей Гомельской области на 1 июля 2017 составила 1 419 100 человек, сообщает главное статистическое управление региона. Таким образом, с начала года количество жителей области стало меньше на 1 556 человек.

Население Гомельщины неизменно уменьшается с 1996 года. Только 21 год назад на территории области проживало 1 566 288 человек. Сейчас эта цифра изменилась более чем на 147 тысяч.

По прогнозам демографов, в целом население Беларуси будет уменьшаться и дальше. Как сообщила директор НИИ труда Министерства труда и социальной защиты Татьяна Миронова, без учета миграционных процессов численность населения Беларуси в 2030 году может составить 8 млн 964 тыс. 600 человек.

 
 
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Население Гомельщины неизменно уменьшается с 1996 года. Только 21 год назад на территории области проживало 1 566 288 человек. Сейчас эта цифра изменилась более чем на...

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