|
Жителей Гомельской области за последние полгода стало меньше на полторы тысячи человек
27.07.2017 15:42 — Новости Общества | Tut.by
Численность жителей Гомельской области на 1 июля 2017 составила 1 419 100 человек,
Население Гомельщины неизменно уменьшается с 1996 года. Только 21 год назад на территории области проживало 1 566 288 человек. Сейчас эта цифра изменилась более чем на 147 тысяч.
По прогнозам демографов, в целом
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Население Гомельщины неизменно уменьшается с 1996 года. Только 21 год назад на территории области проживало 1 566 288 человек. Сейчас эта цифра изменилась более чем на...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии