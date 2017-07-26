Правоохранители задержали организаторов канала вывоза девушек для занятия проституцией в Германии, сообщил замначальника управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД облисполкома Олег Горбачев.

Более года назад сотрудники управления получили информацию о том, что двое мужчин из Витебска совместно с гражданами ФРГ наладили канал вывоза жительниц области для занятия проституцией.

«Сложность изобличения участников преступного бизнеса заключалась в том, что они тщательно конспирировались. Кроме того, организатор — 36-летний ранее не судимый витебчанин — большую часть времени проводил в Германии. Он женился на администраторе заведения, где содержали девушек. А его 39-летний сообщник занимался подбором кандидаток в Витебске, помогал им оформить визы, довозил до Вильнюса, где в аэропорту сажал на лоукост до Германии», — отметил Олег Горбачев.

Жертвами преступников становились привлекательные 19−20-летние девушки, находящиеся в тяжелом материальном положении. Как правило, они нигде не работали, были из неблагополучных семей или вовсе сиротами, со средним образованием и почти не имели никакой защиты. Подбирали их через знакомых, которым за вербовку платили вознаграждение.

«Девушкам обещали, что они будут жить на прекрасной вилле на границе Германии и Нидерландов. Все, что им нужно, это флиртовать и общаться с богатыми иностранцами несколько часов в день за 500 евро. Если они хотят заработать больше, могут предлагать интимные услуги, но их к этому не обязывают. Поэтому девушки и соглашались. Однако по приезду их ставили в такие условия, что жертвы не только ничего не зарабатывали, но и оказывались в долгах», — добавил Олег Горбачев.

В Германии девушки работали на территории борделя либо в квартирах в городах Лютцельбах и Хамминкельн. Ежемесячно каждая проститутка приносила организаторам доход в размере до 20 тысяч евро. Из этих средств девушки получали около 200 евро, из которых еще нужно было заплатить за проживание, покупать еду и средства гигиены.

Действовала хитроумная система штрафов: за неправильный макияж, за якобы грубый отказ клиенту и пр. Девушкам приходилось даже бегать кросс, за плохой результат тоже следовал штраф. Проститутки были в полной зависимости от «работодателей». Некоторые, боясь угроз в случае невыплаты долга, возвращались в Беларусь только для того, чтобы заработать деньги здесь и вернуться с оплатой обратно в Германию.

«Пока установлены 5 жертв — девушки из Витебска и Витебского района. Они проходят реабилитацию, им оказывают психологическую, правовую и материальную помощь. Работа по установлению других потерпевших продолжается. А организатора канала по приезду в Беларусь задержали вместе с сообщником», — заключил замначальника управления.

Городской отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 171 УК (Организация и (или) использование занятия проституцией либо создание условий для занятия проституцией, сопряженные с вывозом за пределы государства лица для занятия проституцией). Оба мужчины находятся в следственном изоляторе.

Всего с начала года в области пресекли три канала вывоза женщин за пределы Беларуси.