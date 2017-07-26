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Элвис, Lady Gaga и Макс Барских. В Бресте пройдет парад двойников
27.07.2017 15:36 — Новости Общества | Tut.by
В субботу, 29 июля, в 15.00 на площадке у ТЦ «Didas Persia» стартует шоу двойников,
По словам организаторов, брестчане смогут увидеть десять звезд. Среди них будут, как признанные легенды сцены: Элвис Пресли, Майкл Джексон, так и звезды современной эстрады: LOBODA, Lady Gaga, Макс Барских и другие.
Каждый образ будет обыгран, а на площадке будут звучать известные хиты. При этом двойник короля рок-н-ролла будет петь вживую. Затем все звезды присоединятся к карнавальному шествию на проспекте Машерова.
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Lвойник короля рок-н-ролла будет петь вживую.
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