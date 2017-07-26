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В Пинске с улицы Ленина уберут старинную трилинку

27.07.2017 15:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Во время реконструкции пешеходной части улицы Ленина дорожники демонтируют старинную плитку-трилинку, сообщает Медиа-Полесье.


Фото: Медиа-Полесье

Плитку достали для того, чтобы заменить подземные коммуникации, рассказал TUT.BY начальник управления архитектуры и градостроительства Илья Крюковский:

«Там по улице идут подземные коммуникации. Все это надо заменить. Естественно плитку снимают — полная перекладка сетей идет. Дальше она (трилинка — TUT.BY) полностью укладываться не будет, но частично — фрагментами — она будет укладываться по улице Ленина и на перекрестке улиц Казимира Свёнтэка и Ленина».


Как отметил собеседник, частичное сохранение трилинки было реализовано на втором участке реконструкции улицы Ленина.

По словам главного архитектора города, уложить снятую плитку на прежнее место проблематично:

— Многие говорят: «вот, она в хорошем состоянии». Ничего подобного. Она крошится и рушится при укладке, — отметил Илья Крюковский.


По планам трилинкой с улицы Ленина вымостят дорожки в сквере, который появится недалеко от перекрестка улиц Кирова и Пушкина.

Как пишет Медиа-Полесье, «трилинка» или «пинская костка» — это шестигранная бетонная плитка, которую придумал в 30-годы прошлого столетия инженер Владислав Трилинский. Плитка изготавливалась из кусков базальта, которые заливались бетоном в специальной форме. «Трилинка» впервые была использована при строительстве дороги Пинск-Кобрин. Затем «пинской косткой» были вымощены улицы Пинска, Бреста, Слонима, применяли ее и в других районах Беларуси.

 
Теги: Брест
 
 
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Ее плинируется перенести в новый сквер на улице Кирова.

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