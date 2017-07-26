|
В Пинске с улицы Ленина уберут старинную трилинку
27.07.2017 15:36 — Новости Общества | Tut.by
Во время реконструкции пешеходной части улицы Ленина дорожники демонтируют старинную плитку-трилинку,
Плитку достали для того, чтобы заменить подземные коммуникации, рассказал TUT.BY начальник управления архитектуры и градостроительства Илья Крюковский:
«Там по улице идут подземные коммуникации. Все это надо заменить. Естественно плитку снимают — полная перекладка сетей идет. Дальше она (трилинка — TUT.BY) полностью укладываться не будет, но частично — фрагментами — она будет укладываться по улице Ленина и на перекрестке улиц Казимира Свёнтэка и Ленина».
Как отметил собеседник, частичное сохранение трилинки было реализовано на втором участке реконструкции улицы Ленина.
По словам главного архитектора города, уложить снятую плитку на прежнее место проблематично:
— Многие говорят: «вот, она в хорошем состоянии». Ничего подобного. Она крошится и рушится при укладке, — отметил Илья Крюковский.
По планам трилинкой с улицы Ленина вымостят дорожки в сквере, который появится недалеко от перекрестка улиц Кирова и Пушкина.
Как
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ее плинируется перенести в новый сквер на улице Кирова.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии