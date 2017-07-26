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Всех бухгалтеров горисполкома Витебска отправят в суд для профилактики

27.07.2017 15:44 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 июл – Sputnik. Главные бухгалтеры всех отделов Витебского городского исполнительного комитета будут присутствовать в целях профилактики на судебном заседании, где будет рассматриваться коррупционное дело их коллеги, сообщила Sputnik в четверг официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Всех бухгалтеров горисполкома Витебска отправят в суд для профилактики
© YouTube / UVDMINOBL
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Бывшего главного бухгалтера отдела образования, спорта и туризма Витебского горисполкома обвиняют в совершении коррупционных преступлений – она за четыре года путем махинаций со ставками и штатными расписаниями похитила 8,8 тысячи рублей. Преступная схема вскрылась в ходе плановой проверки бухгалтерии.

"По рекомендации следователей главные бухгалтера отделов образования, спорта и туризма администраций районов города Витебска будут присутствовать в судебном заседании при рассмотрении уголовного дела", – сказала Сахарова.

Как ранее сообщал СК, 51-летней женщине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 424 (злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), ч. 3 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в крупном размере), ч. 1 ст. 427 (внесение должностным лицом заведомо ложных сведений и записей в официальные документы, совершенные из иной личной заинтересованности при отсутствии признаков более тяжкого преступления) Уголовного кодекса Беларуси.

В настоящее время она содержания под стражей. При этом бывший бухгалтер свою вину не признала, от дачи показаний отказалась и причиненный ущерб не возместила. 

Сейчас материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Бывший бухгалтер исполкома свою вину не признала, от дачи показаний отказалась и причиненный ущерб не возместила.

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