На три тысячи человек сократилось население Могилевской области за полгода

Численность населения Могилевской области на 1 июля 2017 года составила 1 061,4 тыс. человек, сообщает Белстат . За полгода жителей региона стало ровно на 3 тыс. человек меньше.



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С начала года в области зарегистрирован 3031 брак. Официально расторгнуто 1888 браков.

В прошлом году в области проживало больше женщин, чем мужчин — 500 591 против 563 818. Удельный вес городских жителей вырос до 80% от общего числа, и эта цифра стала рекордной. Соответственно, и число сельских жителей упало до рекордных 20%.

Большая часть городских жителей проживала в Могилеве (380 440 человек) и Бобруйске (217 940 человек). Самыми малонаселенными районами были Краснопольский (9 520 человек) и Дрибинский (9 871 человек).

На 7,2 тысячи браков в 2016 году пришлось 3,7 тыс. разводов. В прошлом году в области родилось 12 810 детей, в том числе 6470 мальчиков и 6340 девочек. Средний возраст рожениц региона составил 28,7 года.