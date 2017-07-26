Творческие, музыкальные и спортивные мероприятия пройдут на шлюзе Домбровка 12 августа. Принять в них участие приглашают всех желающих. «Праздник моря» — это историческая реконструкция празднества, которое с размахом организовывалось во времена Стефана Батория на берегу Немана. Не менее популярен был он в 30-е годы прошлого столетия. Местом для его проведения тогда становился шлюз Домбровка. На этом же месте праздник развернется и в этом году, сообщает «Гродненская правда».





— «Праздник моря» — это не только попытка воссоздать мероприятие, которое делало будни наших предков разнообразными, но и объединить всех, кто любит водные виды спорта, отдых на берегу водоема, увлекается рыбалкой и является поклонником рыбной кухни, — отметили в Гродненском районном культурно-информационном центре.

Мероприятие откроет театрализованное представление «На гребне августовской волны». Гостей о начале праздника обвестит глашатай Стефана Батория. Гонец накажет всем собравшимся веселиться, радоваться, петь, танцевать и угощаться рыбными блюдами.

Поесть можно будет на подворьях клубных учреждений Гродненского района. Центральным блюдом будет, конечно, уха. Хозяйки каждого подворья приготовят ее по своим, особым рецептам. Все желающие не только смогут угоститься едой, но и узнать рецепты понравившихся блюд.

В этот день гости попробуют свои силы в различных спортивных мероприятиях, новых и уже полюбившихся. Популярные чемпионаты области по болотному футболу и плавание «На чем попало» пройдут в рамках «Праздника моря». Как и прежде, участвовать в них будут команды предприятий, учреждений, учебных заведений, первичных профсоюзных организаций со всей области. Пройдут соревнования по пляжному волейболу «Кубок Нептуна».

Ждут на празднике профессиональных рыболовов и тех, кто только осваивает навык. Рыбаки посоревнуются в ловле рыбы на канале в конкурсе «Ай да рыбаки!». Самых ловких определят в метании сапога рыбака и спасательного круга.

Малышей будут ждать батуты, аттракционы, игры и забавы на пляже. Ребята сыграют в мегашашки и разрисуют мегаразукрашки. Более старшие пройдут квест и попытаются найти золотую рыбку, а самые сообразительные в награду получат приз.

Для любителей тематических вечеринок объявляется дресс-код. Группы в тельняшках и полосатых костюмах приглашаются на танцевально-развлекательное пати «Своя тельняшка ближе к телу». А тех, кто в белом, ждут на «Белой сиесте». Гости, лучше всех справившиеся с условиями конкурсов, получат призы.

На площадках будут организованы выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества отдела этнографии, фольклора и ремесел Гродненского районного культурно-информационного центра, творческие мастерские по изготовлению бумажных корабликов, кукол-оберегов, фигурок из соломы, праздничных открыток, раскрашиванию рыбок из соленого теста.

Весь день будут работать выездная торговля, организованы выступления творческих коллективов Гродненского района.