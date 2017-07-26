МИНСК, 27 июл — Sputnik. Литовская сторона устранила сбой в работе программного обеспечения в пункте пропуска "Мядининкай", сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси.

Ранее сообщалось, что в пункте пропуска "Мядининкай"с 10:00 четверга из-за сбоя программного обеспечения таможенные службы были вынуждены перевести оформление легкового и грузового транспорта на въезд и выезд в/из Литвы в ручной режим. Это вызвало очереди большегрузов на белорусско-литовской границе.

"По информации, поступившей от литовской стороны, сбой в работе программного обеспечения устранен. Таможенное оформление легкового и грузового транспорта в пункте пропуска "Мядининкай" восстановлено в полном объеме", — сообщили в ГПК.

По информации Госпогранкомитета Беларуси, очереди в "Каменном Логе" немного увеличились — по состоянию на 14:00 в пункте пропуска находились 230 большегрузов и 40 легковых авто.

Это не первый сбой в работе литовских пунктов пропуска. В начале мая аналогичная ситуация отмечалась в пунктах пропуска "Мядининкай" и "Лаворишкес" с литовской стороны.

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