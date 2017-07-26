|
Литовские таможенники починили компьютеры в "Мядининкае"
27.07.2017 16:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 июл — Sputnik. Литовская сторона устранила сбой в работе программного обеспечения в пункте пропуска "Мядининкай", сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси.
© Sputnik / Виктор Толочко
Ранее сообщалось, что в пункте пропуска "Мядининкай"с 10:00 четверга из-за сбоя программного обеспечения таможенные службы были вынуждены перевести оформление легкового и грузового транспорта на въезд и выезд в/из Литвы в ручной режим. Это вызвало очереди большегрузов на белорусско-литовской границе.
"По информации, поступившей от литовской стороны, сбой в работе программного обеспечения устранен. Таможенное оформление легкового и грузового транспорта в пункте пропуска "Мядининкай" восстановлено в полном объеме", — сообщили в ГПК.
По информации Госпогранкомитета Беларуси, очереди в "Каменном Логе" немного увеличились — по состоянию на 14:00 в пункте пропуска находились 230 большегрузов и 40 легковых авто.
Это не первый сбой в работе литовских пунктов пропуска. В начале мая аналогичная ситуация отмечалась в пунктах пропуска "Мядининкай" и "Лаворишкес" с литовской стороны.
Смотрите также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После устранения сбоя в работе программного обеспечения Литва полностью восстановила оформление всех видов транспорта.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии