Документы на новый паспорт музыканта и фитнес-тренера Павла Аракеляна не приняли из-за фотографии с бородой. В отделе по гражданству и миграции Первомайского района Минска предложили либо сделать новую фотографию, либо обратиться в фотоцентр, где делали снимок, и уменьшить размер изображения. Все это нужно сделать, чтобы лицо на фото соответствовало стандартам паспорта.



Музыкант и фитнес-тренер Павел Аракелян. Фото: Александр Жерносек

— У меня в паспорте закончились страницы для штампов, а я планирую 12 августа ехать на гастроли в Украину. Около двух недель назад отдал документы на новый паспорт в расчетно-кассовый центр Первомайского района, они их передают в ОГиМ, — рассказывает Павел Аракелян.

Фотографию Павел сделал в фотоателье, которое находится рядом с расчетно-кассовым центром. Однако специалист из центра заметила, что Павел носит бороду и фото не совсем соответствует требованиям. По словам музыканта, она вместе с ним сходила к фотографу, чтобы та переделала снимок.

— Я так понимаю, есть требования по расстоянию на фото от верхней точки головы до подбородка, — объясняет Павел.

Он отмечает, что сегодня ему перезвонили и сказали, что документы на паспорт из-за бороды прислали обратно.

— Но у меня борода не до колена, она сантиметра 2,5. Я не обязан бороду сбривать. Могу сделать короче, но сбривать не буду. Я не могу понять, почему ситуация стала такой эксклюзивной, если борода у меня не эксклюзивная. Она не огромная, не странной формы. Обычная мужская борода, которая сама по себе растет, — говорит он.

Старший паспортист отдела по гражданству и миграции Первомайского района Минска Юлия Люстибер-Кравцова пояснила TUT.BY, что на фотографии в паспорте человек может быть изображен с бородой. В ситуации с Павлом Аракеляном проблема была в другом. По стандарту фотография для паспорта должна быть 40 мм по ширине и 50 мм по высоте. При этом от подбородка до конца волосяного покрова должно быть 32−35 мм. А у Павла на фотографии это расстояние 40 мм.

— Мы очень долго решали этот вопрос. У человека такая борода. Не будет он ее ради паспорта обрезать. Есть такой выход из ситуации: перефотографироваться или подойти в то ателье, где он делал фотографию, чтобы они в своей программе уменьшили размер головы, — отмечает специалист.

Пока готовился материал, TUT.BY еще раз связался с Павлом. Музыкант сказал, что уже перефотографировался и ему пообещали сделать паспорт в срок, чтобы он успел уехать на гастроли.

Напомним, что то, какими должны быть фотографии для паспорта, прописано в «Технических требованиях к фотографиям для паспортов» постановления МВД № 200. Например, нельзя делать фото в головном уборе. Исключение не делают даже по религиозным убеждениям — мусульманке в хиджабе фотографироваться для паспорта нельзя. При этом фото с бородой, макияжем, экстравагантной прической и ярким цветом волос допустимы.