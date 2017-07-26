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Бобруйские власти отказались увековечивать имя Алеся Адамовича
27.07.2017 16:02 — Новости Общества | Tut.by
Бобруйский горисполком считает нецелесообразным увековечивать имя писателя Алеся Адамовича. Об этом говорится в ответе городской администрации на обращение местного журналиста Андрея Шобина.
В мае Шобин обратился в Бобруйский горисполком с предложением высадить в городе аллею в честь всемирно известного писателя, детство которого прошло в Бобруйском районе.
— Идея возникла у меня на одном из заседаний нашего филиала Белорусской ассоциации журналистов. В Бобруйске никак не отражено имя нашего великого земляка. Идея была такая: городские власти предоставляют участок, а наша журналистская организация и те, кто захочет ее поддержать, высаживает эту аллею за собственные средства. Коллеги поддержали инициативу, и я написал заявление в горисполком. Первоначально был ответ, что горисполком поддерживает эту инициативу, — рассказал БелаПАН Шобин.
Однако впоследствии на заседании топонимической комиссии при Бобруйском горисполкоме мнение городской власти поменялось на противоположное.
— Вопрос увековечивания памяти белорусского писателя Алеся Адамовича в Бобруйске рассмотрен на заседании топонимической комиссии, где принято решение о нецелесообразности увековечивания его памяти в Бобруйске, — говорится в ответе первого зампредседателя Бобруйского горисполкома Олега Ковеля.
Шобин затруднился сказать, чем вызвана перемена позиции горисполкома, он намерен обжаловать такой ответ в Могилевском облисполкоме.
Главный редактор независимого интернет-издания «Бобруйский курьер», с которым сотрудничает Шобин, Анатолий Санотенко уверен, что причина — во все еще советском сознании руководства города:
— Более 20 лет я свидетель того, как инициативы активных граждан и организаций не получают одобрения. Это связано с тем, что все эти годы вопросы культуры, идеологии курируют бывшие советские политруки и идеологи. У них, видимо, такое представление: чиновник сказал — и человек должен исполнить, а инициатива наказуема и не приветствуется.
В этом году Бобруйск объявлен культурной столицей Беларуси. Кроме того, 3 сентября 2017 года исполняется 90 лет со дня рождения Алеся Адамовича. В настоящее время проводится
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Журналисты предложили высадить аллею имени Алеся Адамовича.
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