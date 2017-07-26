Бобруйские власти отказались увековечивать имя Алеся Адамовича

Бобруйский горисполком считает нецелесообразным увековечивать имя писателя Алеся Адамовича. Об этом говорится в ответе городской администрации на обращение местного журналиста Андрея Шобина.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

В мае Шобин обратился в Бобруйский горисполком с предложением высадить в городе аллею в честь всемирно известного писателя, детство которого прошло в Бобруйском районе.

— Идея возникла у меня на одном из заседаний нашего филиала Белорусской ассоциации журналистов. В Бобруйске никак не отражено имя нашего великого земляка. Идея была такая: городские власти предоставляют участок, а наша журналистская организация и те, кто захочет ее поддержать, высаживает эту аллею за собственные средства. Коллеги поддержали инициативу, и я написал заявление в горисполком. Первоначально был ответ, что горисполком поддерживает эту инициативу, — рассказал БелаПАН Шобин.

Однако впоследствии на заседании топонимической комиссии при Бобруйском горисполкоме мнение городской власти поменялось на противоположное.

— Вопрос увековечивания памяти белорусского писателя Алеся Адамовича в Бобруйске рассмотрен на заседании топонимической комиссии, где принято решение о нецелесообразности увековечивания его памяти в Бобруйске, — говорится в ответе первого зампредседателя Бобруйского горисполкома Олега Ковеля.

Шобин затруднился сказать, чем вызвана перемена позиции горисполкома, он намерен обжаловать такой ответ в Могилевском облисполкоме.

Главный редактор независимого интернет-издания «Бобруйский курьер», с которым сотрудничает Шобин, Анатолий Санотенко уверен, что причина — во все еще советском сознании руководства города:

— Более 20 лет я свидетель того, как инициативы активных граждан и организаций не получают одобрения. Это связано с тем, что все эти годы вопросы культуры, идеологии курируют бывшие советские политруки и идеологи. У них, видимо, такое представление: чиновник сказал — и человек должен исполнить, а инициатива наказуема и не приветствуется.





В этом году Бобруйск объявлен культурной столицей Беларуси. Кроме того, 3 сентября 2017 года исполняется 90 лет со дня рождения Алеся Адамовича. В настоящее время проводится сбор средств на создание в поселке Глуша Бобруйского района, где прошло детство писателя и где он похоронен, музея Адамовича. Сбор средств был активизирован после прошедшего в ноябре 2016 года в Могилеве круглого стола «Музей Алеся Адамовича: сотрудничество общественности и власти». Министерство культуры и Государственный музей истории белорусской литературы выразили готовность помочь в создании музея. Деньги на его создание перечислили Светлана Алексиевич и Елена Анисим .