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В Первомайском районе в сентябре откроется новый детский сад на 230 мест

27.07.2017 17:11 — Новости Общества | Tut.by  
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В квартале улиц Рогачевской — Героев 120-й дивизии — Основателей в начале сентября откроется детский сад на 230 мест. Строительство уже завершено. Подробнее о развитии социальной инфраструктуры района пишет агентство «Минск-Новости».

За прошлый год в Первомайском районе было введено в эксплуатацию 200 тысяч квадратных метров жилья. Застраиваются Восточный, «Маяк Минска», 9-й километр. О необходимости развивать здесь социальную инфраструктуру журналистам рассказал глава Первомайского района Игорь Кудревич.

«В „Маяке Минска“ необходимо ускорить проектирование и начать строительство двух дошкольных учреждений. Запланировано строительство детского сада и на улице Фогеля (9-й километр)», — добавил Кудревич.

В этом году «Минскстрой» завершит строительство амбулатории в квартале «Магистр». А в микрорайоне Восточный планируется построить многопрофильную поликлинику на 850 посещений за день. Сейчас для этих целей проводится тендер на определение проектной организации.

 
Теги: Минск
 
 
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В районе улиц Рогачевской - Героев 120-й дивизии - Основателей осенью откроется детский сад

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