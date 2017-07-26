В Первомайском районе в сентябре откроется новый детский сад на 230 мест

В квартале улиц Рогачевской — Героев 120-й дивизии — Основателей в начале сентября откроется детский сад на 230 мест. Строительство уже завершено. Подробнее о развитии социальной инфраструктуры района пишет агентство « Минск-Новости ».

За прошлый год в Первомайском районе было введено в эксплуатацию 200 тысяч квадратных метров жилья. Застраиваются Восточный, «Маяк Минска», 9-й километр. О необходимости развивать здесь социальную инфраструктуру журналистам рассказал глава Первомайского района Игорь Кудревич.

«В „Маяке Минска“ необходимо ускорить проектирование и начать строительство двух дошкольных учреждений. Запланировано строительство детского сада и на улице Фогеля (9-й километр)», — добавил Кудревич.

В этом году «Минскстрой» завершит строительство амбулатории в квартале «Магистр». А в микрорайоне Восточный планируется построить многопрофильную поликлинику на 850 посещений за день. Сейчас для этих целей проводится тендер на определение проектной организации.