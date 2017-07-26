Что тормозит развитие центров олимпийского резерва на Минщине - КГК разобрался во время проверки

Комитет госконтроля изучил положение дел в двух подведомственных облисполкому спортивных учреждениях — комплексном центре олимпийского резерва и центре олимпийского резерва по конному спорту. Там готовят резерв для национальных команд Беларуси по 12 олимпийским видам спорта.

Выводы сотрудников КГК по результатам проверки: в обоих центрах есть проблемы, ограничивающие возможности учащихся повышать уровень своего мастерства. В первую очередь речь идет о дефиците тренеров и незаполненных спортивных группах, в которых ребята редко задерживаются надолго, а также об изрядно изношенном спортинвентаре и снаряжении.

К слову, главную причину столь незавидной картины контролерам удалось выяснить. Большую часть имеющихся на счету средств центры олимпийского резерва направляли на финансирование долгостроев.

Например, комплексный центр олимпийского резерва 10 лет перечислял деньги на капремонт спортивно-оздоровительной базы «Олимп» в деревне Батуринка Смолевичского района. Ее строительство, а также возведение мини-котельной и бурение артезианской скважины уже обошлось более чем в 1,5 млн рублей, а обслуживание здания только в прошлом году «съело» 39,5 тысячи рублей. При этом база отдыха, которую, кстати, создавали исключительно для туристов, до сих пор не работает. И, вероятно, откроет свои двери для посетителей еще не скоро: чтобы ее достроить, нужны немалые деньги.

О плачевном состоянии тренировочной базы центра олимпийского резерва по конному спорту говорят всего две цифры, приведенные сотрудниками КГК Минской области: из 27 спортобъектов 14 полуразрушены.

Удручающее впечатление остается от недостроенной конюшни и разминочного манежа Минского областного конноспортивного комплекса «Урожайный», где проходят занятия. И это оставалось неизменным на протяжении 10 лет.

Пожалуй, вмешательство Госконтроля поможет существенно повлиять на такое положение дел. После ознакомления с результатами проверки КГК спортобъектов Миноблисполком принял решение выделить 1 млн рублей для завершения строительства манежа.

Кроме того, у центра олимпийского резерва по конному спорту заберут 14 га леса (там до сих пор не ликвидированы последствия прошлогоднего урагана) и передадут эту территорию Боровлянскому спецлесхозу. Сейчас порядок на участке наводят совместными усилиями.

Кстати, спортсмены-учащиеся в группах комплексного центра олимпийского резерва и центра олимпийского резерва по конному спорту надолго не задерживаются. При этом на подготовку каждого государство выделяет от 1,4 тысячи до 5,5 тысячи рублей в год.