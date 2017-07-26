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Сторонники Саакашвили устроили митинг в Киеве
27.07.2017 17:06 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 июл — Sputnik. Сторонники экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили вышли на акцию в центре Киева из-за решения президента Петра Порошенко лишить его гражданства.
© Фото: из личного архива
Порошенко
Сторонники политика в четверг днем вышли на акцию протеста в центре Киева. Несколько митингующих пытались прорваться к администрации президента Украины за "копией указа о лишении указа", однако полиция их не пропустила. Позже несколько людей пропустили к комплексу зданий.
Митингующие также призывали подписывать петицию с просьбой отменить решение о лишении гражданства и скандировали "Банду вон!"
Сейчас Саакашвили находится в США, и в созданной им в Украине партии "Движение новых сил" заявили о том, что не знают, будет ли политик в ближайшее время возвращаться в страну. По возвращению власти Украины могут его арестовать и экстрадировать в Грузию, где он также лишен гражданства и находится под следствием.
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Митингующие пытались прорваться к администрации президента Украины, однако полиция не пустила их.
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