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Сторонники Саакашвили устроили митинг в Киеве

27.07.2017 17:06 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 июл — Sputnik. Сторонники экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили вышли на акцию в центре Киева из-за решения президента Петра Порошенко лишить его гражданства.

Сторонники Саакашвили устроили митинг в Киеве
© Фото: из личного архива
Грузинский эксперт о лишении Саакашвили украинского гражданства

Порошенко лишил украинского гражданства Саакашвили накануне — поводом для подобного шага стало якобы то, что грузинский политик не указал в анкете все необходимые данные. Сам Саакашвили уже заверил, что так просто не сдастся и что считает себя украинцем.

Сторонники политика в четверг днем вышли на акцию протеста в центре Киева. Несколько митингующих пытались прорваться к администрации президента Украины за "копией указа о лишении указа", однако полиция их не пропустила. Позже несколько людей пропустили к комплексу зданий.

Митингующие также призывали подписывать петицию с просьбой отменить решение о лишении гражданства и скандировали "Банду вон!"

Сейчас Саакашвили находится в США, и в созданной им в Украине партии "Движение новых сил" заявили о том, что не знают, будет ли политик в ближайшее время возвращаться в страну. По возвращению власти Украины могут его арестовать и экстрадировать в Грузию, где он также лишен гражданства и находится под следствием.

 
Теги: Минск
 
 
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Митингующие пытались прорваться к администрации президента Украины, однако полиция не пустила их.

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