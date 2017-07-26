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27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отпускные цены на белорусские лекарства почти не менялись с февраля 2016 года. Об этом сообщил генеральный директор РУП "Белфармация" Вячеслав Гнитий в интервью газете "Медицинский вестник", сообщает БЕЛТА.

По словам Вячеслава Гнития, на предприятии постоянно проводится анализ отпускных цен на лекарства отечественного производства и контрактных цен на импортные препараты. С февраля 2016 года отпускные цены на белорусские медикаменты практически не изменялись. На импортные лекарства контрактные цены не повышались. В результате работы, проведенной "Белфармацией" совместно с Минздравом, ряд компаний в текущем году снизили контрактные цены на отдельные наименования лекарственных средств.

Совместно с областными предприятиями "Фармация" проведен сравнительный анализ уровня контрактных цен в Беларуси и цен в сопредельных государствах - России, Польше, Украине. Сейчас ведутся переговоры с поставщиками по их снижению. Вячеслав Гнитий отметил, что контрактные цены на лекарства в каждой стране зависят от множества факторов: политики производителя при поставках на тот или иной рынок, объема рынка, объема и кратности поставок, наличия/отсутствия таможенных барьеров, локализации производства, требований государства к процессу регистрации, упаковке, хранению и транспортировке.

Как в государственной аптечной сети, так и в аптеках субъектов негосударственной формы собственности проводятся республиканские мониторинги уровня розничных цен на лекарства, проверки формирования таковых при рассмотрении обращений граждан по вопросам роста цен. Нарушений порядка формирования розничных цен не установлено. Ряд субъектов хозяйствования при этом применяют сниженные, по сравнению с предельными установленными указом №366, торговые надбавки.

Чтобы исключить обоснованные жалобы населения по вопросу розничных цен и обеспечить единообразие цен по стране, по поручению Минздрава "Белфармация" разработала перечень рекомендуемых предельных розничных цен на лекарства, по которым они реализуются всеми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, ведущими розничную торговлю. На 1 июля нынешнего года перечень включает 1,3 тыс. торговых наименований.

По данным Национального статистического комитета, индекс потребительских цен по группе "Медикаменты" за январь-май 2017 года не превышает 98,3.-0-