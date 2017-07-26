Следствие по делу бизнесмена Кныровича продолжается

МИНСК, 27 июл — Sputnik. Следствие по делу бизнесмена Александра Кныровича, задержанного в январе нынешнего года и обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, продолжается, сообщил Sputnik официальный представитель Комитета государственной безопасности Беларуси Дмитрий Побяржин.



© Sputnik Владимир Федоренко От Чижа до Пузикова: топ-5 белорусских неплательщиков налогов

КГБ сообщил о задержании Кныровича 27 января этого года. По информации ведомства, принадлежащая бизнесмену компания "СарматТермо-инжиниринг" с 2014 года, путем сговора и подкупа должностных лиц системы ЖКХ обеспечивала проведение "заказных" тендеров на поставку своей продукции — предварительно термоизолированных труб. Откаты по этим схемам составляли 2-3% от цены сделок, а руководители предприятий ЖКХ получали до 7,5% от суммы сделок в виде незаконного вознаграждения. Суммы откатов фирма закладывала в себестоимость продукции.

Кныровичу было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса.

"Следствие продолжается, идет налоговая проверка, по завершении которой дело будет передано для направления в суд", — сказал Побяржин.

За содействие в продвижении продукции компании Кныровича с поличным при получении взяток были задержаны должностные лица предприятий ЖКХ ряда регионов страны. В отношении лиц, входящих в так называемый "список Кныровича", возбуждены уголовные дела по ст. 430 (Получение взятки) УК Республики Беларусь.

С учетом полученных материалов об уклонении "СарматТермо-Инжиниринг" от уплаты налогов на сумму не менее 2,8 млн рублей 25 января были задержаны Кнырович и его заместители Максимов и Поповский, соучредитель фирмы Дашкевич, ведущий экономист Кусков и ведущий специалист по ВЭД Козловская. Все они, кроме Кныровича, обвиняются в даче взяток.