ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Следствие по делу бизнесмена Кныровича продолжается

27.07.2017 17:31 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 27 июл — Sputnik. Следствие по делу бизнесмена Александра Кныровича, задержанного в январе нынешнего года и обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, продолжается, сообщил Sputnik официальный представитель Комитета государственной безопасности Беларуси Дмитрий Побяржин.

Следствие по делу бизнесмена Кныровича продолжается
© Sputnik Владимир Федоренко
От Чижа до Пузикова: топ-5 белорусских неплательщиков налогов

КГБ сообщил о задержании Кныровича 27 января этого года. По информации ведомства, принадлежащая бизнесмену компания "СарматТермо-инжиниринг" с 2014 года, путем сговора и подкупа должностных лиц системы ЖКХ обеспечивала проведение "заказных" тендеров на поставку своей продукции — предварительно термоизолированных труб. Откаты по этим схемам составляли 2-3% от цены сделок, а руководители предприятий ЖКХ получали до 7,5% от суммы сделок в виде незаконного вознаграждения. Суммы откатов фирма закладывала в себестоимость продукции.

Кныровичу было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса.

"Следствие продолжается, идет налоговая проверка, по завершении которой дело будет передано для направления в суд", — сказал Побяржин.

За содействие в продвижении продукции компании Кныровича с поличным при получении взяток были задержаны должностные лица предприятий ЖКХ ряда регионов страны. В отношении лиц, входящих в так называемый "список Кныровича", возбуждены уголовные дела по ст. 430 (Получение взятки) УК Республики Беларусь.

С учетом полученных материалов об уклонении "СарматТермо-Инжиниринг" от уплаты налогов на сумму не менее 2,8 млн рублей 25 января были задержаны Кнырович и его заместители Максимов и Поповский, соучредитель фирмы Дашкевич, ведущий экономист Кусков и ведущий специалист по ВЭД Козловская. Все они, кроме Кныровича, обвиняются в даче взяток.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По завершении налоговой проверки дело будет передано для направления в суд, уголовные дела возбуждены еще в отношении ряда лиц.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Белфармация": отпускные цены на лекарства почти не менялись с февраля 2016 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика