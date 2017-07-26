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Следствие по делу бизнесмена Кныровича продолжается
27.07.2017 17:31 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 июл — Sputnik. Следствие по делу бизнесмена Александра Кныровича, задержанного в январе нынешнего года и обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, продолжается, сообщил Sputnik официальный представитель Комитета государственной безопасности Беларуси Дмитрий Побяржин.
© Sputnik Владимир Федоренко
КГБ
Кныровичу было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса.
"Следствие продолжается, идет налоговая проверка, по завершении которой дело будет передано для направления в суд", — сказал Побяржин.
За содействие в продвижении продукции компании Кныровича с поличным при получении взяток были задержаны должностные лица предприятий ЖКХ ряда регионов страны. В отношении лиц, входящих в так называемый "список Кныровича", возбуждены уголовные дела по ст. 430 (Получение взятки) УК Республики Беларусь.
С учетом полученных материалов об уклонении "СарматТермо-Инжиниринг" от уплаты налогов на сумму не менее 2,8 млн рублей 25 января были задержаны Кнырович и его заместители Максимов и Поповский, соучредитель фирмы Дашкевич, ведущий экономист Кусков и ведущий специалист по ВЭД Козловская. Все они, кроме Кныровича, обвиняются в даче взяток.
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По завершении налоговой проверки дело будет передано для направления в суд, уголовные дела возбуждены еще в отношении ряда лиц.
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