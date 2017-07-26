Суд по стрельбе в новогоднюю ночь: соседка рассказала, почему вызвала милицию на компанию минчан

В Минске идет суд по делу о стрельбе в новогоднюю ночь. Андрея Гавроша обвиняют в том, что он в состоянии алкогольного опьянения напал на 23-летнего сержанта. На суде потерпевший милиционер Руслан Соловьев подробно рассказал , как и почему стрелял в хозяина квартиры. После него на процессе выступили соседи и жена обвиняемого.



Обвиняемый Андрей Гаврош

Первой выступила Виктория, та самая соседка, которая в новогоднюю ночь вызвала милицию, чтобы утихомирить жильцов на 1 этаже. Их с мужем квартира находится на втором.

— В 4 утра (в новогоднюю ночь — Прим. TUT.BY) мы проснулись от громкой музыки, шума. Муж в 6 часов решил все-таки спуститься. Да, музыку выключили, но продолжали шуметь, веселиться, кричать. Мы решили вызвать милицию, я набрала номер с домашнего телефона, — рассказывает в суде Виктория.

Девушка вспоминает, что сержант поднялся к ним в квартиру, послушал как шумят соседи и спустился вниз.

— Потом раздались два хлопка, крики, жена обвиняемого кричала: «Убили!». Я открыла, услышала запах пороха и закрыла дверь, — говорит в суде свидетель.

Соседка Гавроша вспомнила, что на первом этаже пели песни «Руки вверх» и «Сплина». Милицию она вызывала со словами «тут вакханалия».

— Как вы считаете, свидетель, на сегодняшний день вы правильно поступили, что в новогоднюю ночь вызвали милицию, — поинтересовалась судья у Виктории.

— Да, у нас в стране есть законы, и они должны соблюдаться. Есть правила проживания в жилых помещениях, — уверенно отвечает девушка. — У нас раньше делали ремонт, по-человечески мы это принимали.

В 2016 году у Виктории ни разу не было претензий к семье Гавроша. На вопрос, откуда свидетель знает, как принимают звонки в милиции, кого отправляют, она ответила:

— У меня папа работал в органах внутренних дел.





Жена обвиняемого Андрея Гавроша тоже решила выступить в суде и рассказать, что же произошло в новогоднюю ночь. По версии Анастасии, они заранее договорились с друзьями встретить вместе праздник. Всего в гостях у обвиняемого было 8 человек.

— Был включен телевизор, накрыт стол. Пили водку, немножко шампанское. Всего было выпито 4−5 бутылок водки. Где-то в 2 ночи пошли на елку в парк, взяли китайские фонарики, в 4.30 вернулись домой, включили телевизор, — рассказывает жена обвиняемого.

Когда Андрей разговаривал с милиционером, его супруга мыла посуду. Хлопки на лестничной клетке она сразу не приняла серьезно, думала, это петарды.

— Раздались крики: «В Андрея стреляли!». Выбежала из квартиры, муж лежал на животе головой к лифту. Он был в сознании, говорил, что ему плохо. Для меня за гранью, что Андрей мог напасть на милиционера, я таких спокойных людей как он не знаю, — после этих слов Анастасия расплакалась.



Руслан Соловьев сначала поднялся к на 2-й этаж, послушал, шумят ли соседи, а затем спустился, чтобы их утихомирить.

Напомним, в новогоднее утро в минской многоэтажке по проспекту Любимова события развивались молниеносно. В 6.45 в дверь позвонил милиционер, а уже в 6.47 раздались выстрелы. Когда на площадку выбежали друзья 28-летнего Андрея, они увидели, как в луже крови лежал их друг, рядом стоял сержант милиции, держа в руках пистолет.

Сразу после ЧП ГУВД Мингорисполкома сделало заявление:

— У сотрудника милиции врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей теменной области, кровоподтек шеи и ушиб грудной клетки. Сержант характеризуется с положительной стороны. Выдержан, спокоен, уравновешен, конфликтных ситуаций старается избегать.

В конце января Андрея из реанимации военного госпиталя перевели в СИЗО , сержант милиции выписался и ушел в отпуск, потом снова вышел на службу.

Милиция и прокуратура проверяли, насколько сотрудник милиции правомерно применил оружие.

— По мнению МВД, нарушений в действиях сотрудника милиции нет, — комментировал ситуацию в феврале 2017 года Игорь Шуневич, министр внутренних дел.

При этом он отметил, что молодому сотруднику не хватило навыков и опыта в критической ситуации.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 363 УК «Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок». Если вина минчанина Андрея будет доказана, то ему грозит до 5 лет лишения свободы.