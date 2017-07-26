В Бресте вечер памяти фронтмена Linkin Park объединил не менее полутысячи поклонников

Вечер памяти вокалиста Linkin Park Честера Беннингтона собрал 26 июля в Бресте на пирсе Гребного канала не менее полутысячи человек. Участники флешмоба слушали известные композиции, несли фотографии, зажигали свечи. Так поклонники группы скорбели о неожиданной для мира музыки утрате, пишет «СБ».



Фото: БЕЛТА

Инициатор и организатор мероприятия — Брестский областной центр олимпийского резерва по гребле. Специалист по связям с общественностью областного ЦОР по гребле Олег Голос поделился с sb.by подробностями:

— Мы ознакомились со списком городов, которые вызвались провести вечер памяти. Это Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, десятки мегаполисов по всему миру. У нас движение поклонников этой рок-группы тоже достаточно сильное. Поэтому мы решили, что Брест ни в коем случае не должен оставаться в тени акции.



































Для общения создана страничка в социальной сети «ВКонтакте» с говорящим названием «Вечер памяти Честера Беннингтона в Бресте». Фанаты группы эмоционально благодарят друг друга за вчерашнюю встречу:

— Брестчане… Ребята. Вы лучшие! Не думал, что в нашем городе будет такой ажиотаж и соберется такое количество скорбящих. Искренне горжусь нашим народом. Беда нас сближает, но вместе мы едины. Был тронут тем, что видел совсем молоденьких парней и девчонок, которые не сдерживали слез и делились своими историями. И понимал, что Linkin Park — музыка, объединяющая не одно поколение. Я с вами. Хочу выразить огромную благодарность организаторам данного мероприятия, — написал участник группы Дмитрий Супинский.

Брестский областной центр олимпийского резерва по гребле получил поддержку на проведение мероприятия в секторе культуры Брестского горисполкома.

Напомним, 41-летний вокалист Linkin Park Честер Беннингтон был найден повешенным у себя дома в Лос-Анджелесе 20 июля.