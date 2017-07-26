МИНСК, 27 июл — Sptutnik. Оздоровление 32 детей из Японии в сопровождении восьми взрослых будет организовано в августе в детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок", сообщили Sputnik в пресс-службе президента Беларуси.

О выделении средств на отдых японских детей распоряжение Александр Лукашенко подписал в четверг.

"В программу пребывания японских детей включены медицинское обследование, санаторно-оздоровительные услуги, экскурсионно-культурные мероприятия в Минске и регионах страны", — сообщили подробности в пресс-службе президента.

Как напомнили собеседники Sputnik, отдых в Беларуси для детей из пострадавших от стихийных бедствий 2011 года районов Японии организуется ежегодно с 2012-го.

В Беларуси уверены, что реализация проекта помогает содействовать развитию сотрудничества между странами и формированию дружеских отношений между детьми двух стран.