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Президент выделил деньги на отдых японских детей в "Зубренке"
27.07.2017 17:59 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 июл — Sptutnik. Оздоровление 32 детей из Японии в сопровождении восьми взрослых будет организовано в августе в детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок", сообщили Sputnik в пресс-службе президента Беларуси.
О выделении средств на отдых японских детей распоряжение Александр Лукашенко подписал в четверг.
"В программу пребывания японских детей включены медицинское обследование, санаторно-оздоровительные услуги, экскурсионно-культурные мероприятия в Минске и регионах страны", — сообщили подробности в пресс-службе президента.
Как напомнили собеседники Sputnik, отдых в Беларуси для детей из пострадавших от стихийных бедствий 2011 года районов Японии организуется ежегодно с 2012-го.
В Беларуси уверены, что реализация проекта помогает содействовать развитию сотрудничества между странами и формированию дружеских отношений между детьми двух стран.
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Дети из пострадавших при землетрясении 2011 года районов Японии отдыхают в республике уже пять лет.
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