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Президент выделил деньги на отдых японских детей в "Зубренке"

27.07.2017 17:59 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 июл — Sptutnik. Оздоровление 32 детей из Японии в сопровождении восьми взрослых будет организовано в августе в детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок", сообщили Sputnik в пресс-службе президента Беларуси.

О выделении средств на отдых японских детей распоряжение Александр Лукашенко подписал в четверг.

"В программу пребывания японских детей включены медицинское обследование, санаторно-оздоровительные услуги, экскурсионно-культурные мероприятия в Минске и регионах страны", — сообщили подробности в пресс-службе президента.

Как напомнили собеседники Sputnik, отдых в Беларуси для детей из пострадавших от стихийных бедствий 2011 года районов Японии организуется ежегодно с 2012-го.

В Беларуси уверены, что реализация проекта помогает содействовать развитию сотрудничества между странами и формированию дружеских отношений между детьми двух стран.

 
Теги: Минск
 
 
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Дети из пострадавших при землетрясении 2011 года районов Японии отдыхают в республике уже пять лет.

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