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Прохожие пожаловались в милицию на игравшего в переходе скрипача
27.07.2017 18:42 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 июл — Sputnik. Наряд милиции выезжал по вызову граждан, пожаловавшихся на игравшего на скрипке в подземном переходе мужчину, сообщил Sputnik официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Александр Ластовский.
Инцидент произошел в четверг в подземном переходе по улице Ленинградской. Милиционеры прибыли по вызову прохожих, которым помешала игра на скрипке.
"Сотрудники МВД ограничились беседой с музыкантом", — рассказал Ластовский.
Он также отметил, что в милицейской практике случаи жалоб на играющих в подземных переходах музыкантов — не редкость.
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Сотрудники правоохранительных органов отреагировали на вызов, но ограничились беседой с музыкантом.
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