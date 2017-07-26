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Прохожие пожаловались в милицию на игравшего в переходе скрипача

27.07.2017 18:42 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 июл — Sputnik. Наряд милиции выезжал по вызову граждан, пожаловавшихся на игравшего на скрипке в подземном переходе мужчину, сообщил Sputnik официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Александр Ластовский.

Инцидент произошел в четверг в подземном переходе по улице Ленинградской. Милиционеры прибыли по вызову прохожих, которым помешала игра на скрипке.

"Сотрудники МВД ограничились беседой с музыкантом", — рассказал Ластовский.

Он также отметил, что в милицейской практике случаи жалоб на играющих в подземных переходах музыкантов — не редкость.

 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудники правоохранительных органов отреагировали на вызов, но ограничились беседой с музыкантом.

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