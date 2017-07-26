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Лукашенко назначил зампредседателя Госпогранкомитета

27.07.2017 18:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Генерал-майор Сергей Новиков назначен заместителем председателя Государственного пограничного комитета. Соответствующий Указ № 260 27 июля подписал Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Беларуси.


Сергей Новиков. Фото: belsmi.by

Должность одного из заместителей ГПК была вакантна более полугода — до этого ее занимал Анатолий Лаппо, который в декабре 2016 года был назначен главой ведомства.

О генерл-майоре Сергее Новикове известно немного. Он родился в 1968 году, в 1989 году окончил Ленинградское высшее училище железнодорожных войск и военных сообщений, а в 2002 с отличием и золотой медалью — Военную академию тыла и транспорта Российской Федерации.

За годы службы побывал на должностях командира взвода, командира роты отдельного железнодорожного батальона, заместителя командира батальона по технической части, командовал войсковой частью 14 848 отдельной бригады железнодорожных войск. Был начальником штаба — первым заместителем командира отдельной бригады железнодорожных войск, старшим инженером, начальником отдела управления, а также первым заместителем, а потом и начальником Департамента транспорта обеспечения Министерства обороны Беларуси.

В июне 2014 года Указом президента Беларуси № 302 Сергею Новикову присвоено очередное звание генерал-майора, погоны он получил лично из рук главы государства.

 
 
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До недавних пор Новиков служил начальником Департамента транспорта обеспечения Министерства обороны Беларуси.

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