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Позитивный Нацбанк, работающие пенсионеры и открытый "Запад-2017" - главные новости дня в аудио
27.07.2017 19:13 — Новости Общества | Tut.by
Лукашенко снова заявил о прозрачности учений "Запад-2017", Национальный банк констатирует позитивные изменения в денежно-кредитной сфере по итогам первого полугодия 2017 года и пенсионеры на работе, - об этом TUT.BY рассказал в свежем новостном Подкасте. Скачивайте и слушайте.
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Лукашенко снова заявил о прозрачности учений "Запад-2017", Национальный банк констатирует позитивные изменения в денежно-кредитной сфере по итогам первого...
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