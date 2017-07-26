Лукашенко снова заявил о прозрачности учений "Запад-2017", Национальный банк констатирует позитивные изменения в денежно-кредитной сфере по итогам первого полугодия 2017 года и пенсионеры на работе, - об этом TUT.BY рассказал в свежем новостном Подкасте. Скачивайте и слушайте.

ТОП-10 новостей Беларуси за 27 июля. Подкаст TUT.BY

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