Лукашенко подписал указ о призыве граждан на срочную военную службу

Александр Лукашенко подписал 27 июля указ № 261 «Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве». Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Согласно указу, на срочную службу и службу в резерве в августе — ноябре 2017 года будут призваны граждане мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, а также граждане призывного возраста, утратившие право на отсрочку. Молодое пополнение должно быть направлено на укомплектование соединений и частей Вооруженных сил, других войск и воинских формирований до 1 декабря этого года.

Установлено, что пострадавшие от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС граждане, призванные на срочную военную службу, направляются в воинские части и формирования, не находящиеся на радиоактивно загрязненных территориях, и назначаются на воинские должности, не связанные с работами по эксплуатации источников ионизирующего излучения, сверхвысоких частот и работами с компонентами ракетного топлива.

Президент предписал Белорусской железной дороге обеспечить по заявкам Минобороны, других госорганов, в которых предусмотрена военная служба, перевозку военнослужащих срочной службы и резервистов, выслуживших установленные сроки, и граждан, призванных на срочную военную службу, службу в резерве.

Военным комиссарам на основании соответствующих решений районных (городских) призывных комиссий поручено направлять в органы прокуратуры материалы в отношении граждан, уклонившихся от призыва на срочную военную службу, службу в резерве, для привлечения их к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Информация о результатах призывной кампании должна быть представлена правительством президенту до 20 января 2018 года.