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Билл Гейтс больше не самый богатый человек в мире

27.07.2017 19:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 июл – Sputnik. Глава американской компании Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком в мире, потеснив с первой строчки руководителя компании Microsoft Билла Гейтса, сообщила телекомпания CNBC.

Билл Гейтс больше не самый богатый человек в мире
© REUTERS Michaela Rehle
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На днях стоимость акций Amazon выросла более чем на 15 долларов за одну ценную бумагу, в то время как цена акций Microsoft упала. Таким образом, в четверг Безос, которому принадлежит около 80 миллионов акций Amazon, добавит к своему состоянию более 800 миллионов долларов США.

Сейчас состояние Безоса оценивается в 90,6 миллиарда долларов, а Гейтса – 90,1 миллиарда.

При этом финансисты полагают, что, скорее всего, звание самого состоятельного человека глава Amazon в ближайшее время утратит, так как ожидается рост стоимости ценных бумаг Microsoft.

Гейтс является лидером гонки миллиардеров с 2013 года. 

По данным агентства Bloomberg, кроме Гейтса, Безоса и бизнесмена Уорена Баффета, в топ-10 миллиардеров мира входят основатель компании Inditex Амансио Ортега, основатель Facebook Марк Цукерберг, мексиканский бизнесмен Карлос Слим, совладельцы корпорации Koch Industries братья Чарльз и Дэвид Кох, председатель совета директоров корпорации Oracle Ларри Эллисон, а также основатель IKEA Ингвар Кампрад.

 
Теги: Минск
 
 
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Финансисты полагают, что, скорее всего, звание самого состоятельного человека глава Amazon в ближайшее время утратит.

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