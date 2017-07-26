Билл Гейтс больше не самый богатый человек в мире

МИНСК, 27 июл – Sputnik. Глава американской компании Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком в мире, потеснив с первой строчки руководителя компании Microsoft Билла Гейтса, сообщила телекомпания CNBC .



© REUTERS Michaela Rehle Белорусы опять не попали в список 500 богатейших людей планеты

На днях стоимость акций Amazon выросла более чем на 15 долларов за одну ценную бумагу, в то время как цена акций Microsoft упала. Таким образом, в четверг Безос, которому принадлежит около 80 миллионов акций Amazon, добавит к своему состоянию более 800 миллионов долларов США.

Сейчас состояние Безоса оценивается в 90,6 миллиарда долларов, а Гейтса – 90,1 миллиарда.

При этом финансисты полагают, что, скорее всего, звание самого состоятельного человека глава Amazon в ближайшее время утратит, так как ожидается рост стоимости ценных бумаг Microsoft.

Гейтс является лидером гонки миллиардеров с 2013 года.

По данным агентства Bloomberg, кроме Гейтса, Безоса и бизнесмена Уорена Баффета, в топ-10 миллиардеров мира входят основатель компании Inditex Амансио Ортега, основатель Facebook Марк Цукерберг, мексиканский бизнесмен Карлос Слим, совладельцы корпорации Koch Industries братья Чарльз и Дэвид Кох, председатель совета директоров корпорации Oracle Ларри Эллисон, а также основатель IKEA Ингвар Кампрад.