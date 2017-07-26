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Президент упразднил охранную зону Полесского радиационно-экологического заповедника
27.07.2017 19:37 — Новости Общества | Tut.by
Охранную зону Полесского государственного радиационно-экологического заповедника упраздняют. Александр Лукашенко подписал такой указ, сообщает пресс-служба президента Беларуси. Это значит, что растить сельхозпродукцию, пасти скот можно будет вплотную к радиоактивной зоне.
Указ № 259 предусматривает отмену охранной зоны Полесского государственного радиационно-экологического заповедника, упразднение ее границ, площади и состава земель. Цель — снятие ограничений по использованию земельных участков, которые находятся на территории охранной зоны.
Сообщается, что знаки радиационной опасности будут размещены непосредственно в границах заповедника.
По информации Совета Министров, этот указ будет способствовать ведению хозяйственной деятельности вблизи границ заповедника.
В сообщении пресс-службы говорится, что указ согласовали все заинтересованные государственные органы. Он не создаст препятствий системному и согласованному правовому регулированию отношений, связанных с использованием прилегающих к Полесскому государственному радиационно-экологическому заповеднику (ПГРЭЗ) территорий, сообщает пресс-служба Лукашенко.
Охранная зона ПГРЭЗ — это километр за границами заповедника, на землях Брагинского, Наровлянского, Хойникского, Мозырского и Калинковичского районов. Она нужна, чтобы предотвратить распространение радионуклидов за пределы заповедника. В охранной зоне запрещали охотиться и сеять сельхозкультуры, которые могут приманить диких животных из заповедника.
Площадь самого Полесского заповедника сейчас — 216 093 гектаров. Он был создан в конце 1980-х, после Чернобыльской аварии. На этих территориях — треть «чернобыльского наследия», выпавшего на земли Беларуси: 30% цезия, еще 70% стронция и 97% плутония.
Напомним,
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Указ об этом подписал Александр Лукашенко.
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