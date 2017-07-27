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Логотипом 875-летия Гомеля стал неглюбский рушник
27.07.2017 21:46 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 июл – Sputnik. Утвержден логотип празднования 875-летия Гомеля – рушник с национальными белорусскими узорами и гербом областного центра, сообщила газета "
Логотип будет использоваться при оформлении города в дни празднования юбилея города над Сожем.
"Данный орнамент несет особый смысл, являясь остовом внутреннего духовного пространства нашего города", – сказала главный художник управления архитектуры и градостроительства Гомельского горисполкома Татьяна Нестерова.
По ее словам, в его основе лежат узоры известного во всем мире неглюбского рушника.
По информации издания, разработкой логотипа занимались специалисты Гомельского горисполкома и городского информационного центра.
Деревня Неглюбка находится в Ветковском районе и славится своими рушниками, а также центром ткачества. В 2016 году неглюбские рушники были признаны историко-культурной ценностью, один из них выставляется в знаменитом нью-йоркском музее Metropolitan Museum of Art.
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Разработкой логотипа занимались специалисты Гомельского горисполкома и городского информационного центра.
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