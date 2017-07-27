Фотофакт: несколько парашютистов приземлились в центре Минска

МИНСК, 27 июл – Sputnik. Несколько парашютистов приземлились в центре Минска в рамках тренировки к празднованию в белорусской столице Дня десантника, передает корреспондент Sputnik.



© Sputnik/ Роман Шантар, Валентин Филимонов, Артём Бордовский Видеофакт: на Свислочи военнослужащие устанавливают понтоны

День Воздушно-десантных войск будет отмечаться в Беларуси 2 августа, но праздничные мероприятия для горожан с выступлениями военных состоятся в субботу 29 июля – сейчас на Свислочи проводятся приготовления, в том числе на воду был спущен военный понтон.

Как передает корреспондент Sputnik, парашютисты садились на площадку возле ТЦ Galleria Minsk, ориентируясь на цветной дым.

Вертолет, с которого прыгали парашютисты, сделал несколько заходов для их сброса.

Сейчас минчане активно делятся фото с места события в социальных сетях.

Любопытно. Где-то над центром Минска парашютисты прыгают. Фото из района Орловской. pic.twitter.com/4kTi2TXo4r — D. G. (@daniil_garkavy) 27 июля 2017 г.

Что происходит то? Военная техника в городе. pic.twitter.com/68gSqYDyuB — Dmitry Molokovich (@dima_molokovich) 27 июля 2017 г.

День ВДВ традиционно отмечается в Беларуси ежегодно 2 августа. В этот день военнослужащие приходят на Остров слез в Минске, чтобы отдать дань памяти своим погибшим товарищам. Гуляния обычно организовываются в столичных парках — Горького и Челюскинцев.