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Саакашвили: сейчас самое время побыть с семьей в США
27.07.2017 20:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 июл — Sputnik. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили в эфире телеканала CNN заявил, что считает нужным побыть сейчас со своей семьей, которая проживает в США.
© Фото: из личного архива
"Сейчас время побыть с семьей, они граждане США", — сказал
Накануне миграционная служба Украины сообщила, что президент страны Петр Порошенко
Как ранее отметил сам Саакашвили, он стал жертвой кампании по устранению в Украине "политических конкурентов" власти. Также он сказал, что
В четверг сторонники Саакашвили
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Лишившийся украинского гражданства Саакашвили рассказал, что власти страны решили устранить его как "политического конкурента".
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