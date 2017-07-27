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Саакашвили: сейчас самое время побыть с семьей в США

27.07.2017 20:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 июл — Sputnik. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили в эфире телеканала CNN заявил, что считает нужным побыть сейчас со своей семьей, которая проживает в США.

Саакашвили: сейчас самое время побыть с семьей в США
© Фото: из личного архива
Грузинский эксперт о лишении Саакашвили украинского гражданства

"Сейчас время побыть с семьей, они граждане США", — сказал Саакашвили в ответ на слова журналистки о том, что он сейчас является "человеком без страны".

Накануне миграционная служба Украины сообщила, что президент страны Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Причиной этого стала недостоверная информация, предоставленная экс-президентом Грузии при получении паспорта Украины.

Как ранее отметил сам Саакашвили, он стал жертвой кампании по устранению в Украине "политических конкурентов" власти. Также он сказал, что считает себя гражданином Украины и просто так не сдастся.

В четверг сторонники Саакашвили устроили акцию протеста в Киеве с целью потребовать у властей копию указа о лишении гражданства, однако полиция пропустила к администрации президента лишь нескольких человек.

 
Теги: Минск
 
 
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Лишившийся украинского гражданства Саакашвили рассказал, что власти страны решили устранить его как "политического конкурента".

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