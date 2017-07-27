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Wikileaks опубликовал новые секретные документы о кибершпионаже ЦРУ

27.07.2017 20:13 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 июл – Sputnik. Очередная партия секретных документов Центрального разведывательного управления США была опубликована порталом WikiLeaks в четверг.

Wikileaks опубликовал новые секретные документы о кибершпионаже ЦРУ
© Sputnik Алекс Макнотон
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Обнародованные документы содержат описание нескольких инструментов, использовавшихся ведомством для кибершпионажа.

По данным WikiLeaks, программы разрабатывались в рамках проекта Imperial. Одна из них, под названием Achilles, позволяет хакерам получить доступ к образу диска ОС, вторая – Aeris – предназначена для вывода информации с компьютеров, третья – SeaPea – используется для маскировки соединений, куда передаются похищенные данные со взломанного ПК.

Портал начал публиковать документы ЦРУ в марте текущего года. Первый пакет содержал более 8,7 тысячи файлов и документов, которые хранились в изолированной внутренней сети Центра по киберразведке, расположенного в штаб-квартире ЦРУ в городе Лэнгли.

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Теги: Минск
 
 
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Обнародованные документы содержат описание нескольких инструментов, использовавшихся ведомством для кибершпионажа.

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