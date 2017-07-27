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Wikileaks опубликовал новые секретные документы о кибершпионаже ЦРУ
27.07.2017 20:13 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 июл – Sputnik. Очередная партия секретных документов Центрального разведывательного управления США была опубликована порталом WikiLeaks в четверг.
© Sputnik Алекс Макнотон
Обнародованные документы содержат описание нескольких инструментов, использовавшихся ведомством для кибершпионажа.
По данным WikiLeaks, программы разрабатывались в рамках проекта Imperial. Одна из них, под названием Achilles, позволяет хакерам получить доступ к образу диска ОС, вторая – Aeris – предназначена для вывода информации с компьютеров, третья – SeaPea – используется для маскировки соединений, куда передаются похищенные данные со взломанного ПК.
Портал начал публиковать документы ЦРУ
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Обнародованные документы содержат описание нескольких инструментов, использовавшихся ведомством для кибершпионажа.
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