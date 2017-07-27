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Традиция поклонения "Невестиному камню" в Ошмянском районе станет историко-культурной ценностью

28.07.2017 07:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Традиция поклонению валуну «Невестин камень» в Ошмянском районе Гродненской области пополнит Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси. Решение о необходимости придания соответствующего статуса элементу нематериального наследия принято 26 июля на заседании Белорусской республиканской научно-методической рады по вопросам историко-культурного наследия при Министерстве культуры, сообщает газета «Светлы шлях».


На территории Ошмянской возвышенности, где находится много валунов ледникового происхождения, с давних времен сформировался комплекс народных преданий и верований об их чудодейственных свойствах. Традиция чествования валуна весом 74 т в урочище Ромбовский Ров недалеко от деревни Огородники под названием «Невестин камень» активно практикуется до настоящего времени.

Из поколения в поколение переходят легенды о камне. Одна из них — о молодой девушке, которая бросилась следом за любимым, утонувшим в глубоком рву, и обернулась валуном. Вода высохла и открыла огромный камень, получивший название «Невестин».


Вторая легенда рассказывает о том, что под камнем похоронена молодая монахиня, которая искренне молилась за всех влюбленных, их счастливый брак и будущих детей. Потому с давних пор девушки из ближайших мест приходят к «Невестиному камню» накануне бракосочетания (с женихом или без), чтобы дотронуться до валуна и попросить счастливой семейной доли. К валуну обращаются с просьбами, приносят ленты, цепочки, пояски, рушники (чтобы брак был крепким), которые повязывают на деревья, растущие рядом.

На камень кладут деньги, конфеты, цветы (на богатую жизнь и благосостояние), плетеные небольшие корзинки с маленькими куколками (на долгожданное рождение ребенка). Считается, что камень может содействовать примирению семей и молодых пар, в которых разлад. Конкретного времени, когда нужно приходить к камню, нет, оно не соотносится с религиозными праздниками или народным календарем.

Местные легенды приписывают валуну магические свойства и предупреждают, что его нельзя сдвигать с места, небрежно отзываться о камне.


По воспоминаниям местных жителей, которым более 80 лет, про «Невестин камень» ходили легенды еще до Великой Отечественной войны. Они слышали устные истории и предания еще от своих родителей и дедов.

Сегодня это место паломничества не только для местных жителей, но и туристов. Проведение экскурсий и театрализации легенды популяризируют «Невестин камень». Валун чествуют жители близлежащих деревень Новоселки, Краковка, Боруны, города Ошмяны. В числе приезжих — жители других регионов Беларуси, Литвы.

 
 
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Традиция поклонению валуну "Невестин камень" в Ошмянском районе Гродненской области пополнит Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси.

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