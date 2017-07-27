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Суд по делу милиционера, секрет продажи квартир и наши порно-предпочтения - все за вчера
28.07.2017 07:30 — Новости Общества | Tut.by
Доброе утро!
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Начался суд по делу о стрельбе в новогоднюю ночь. Андрея Гавроша обвиняют в том, что он в состоянии алкогольного опьянения напал на 23-летнего милиционера, которого вызвали жильцы минской многоэтажки, чтобы утихомирить соседей, отмечающих праздник. Конфликт развивался так, что милиционер выстрелил в хозяина квартиры дважды. Рассказываем, что вчера в суде говорили
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Доброе утро! Если вы не знаете, стоит ли пятничным вечером побаловать себя вкусностями, - мы тут как тут со своими ЗОЖ-советами: разобрались с рисками "ночного...
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