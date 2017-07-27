Суд по делу милиционера, секрет продажи квартир и наши порно-предпочтения - все за вчера

Доброе утро!

Если вы не знаете, стоит ли пятничным вечером побаловать себя вкусностями, — мы тут как тут со своими ЗОЖ-советами: разобрались с рисками «ночного дожора» специально для вас. Не жрать, не жрать, не жрать!





ВАЖНОЕ

Начался суд по делу о стрельбе в новогоднюю ночь. Андрея Гавроша обвиняют в том, что он в состоянии алкогольного опьянения напал на 23-летнего милиционера, которого вызвали жильцы минской многоэтажки, чтобы утихомирить соседей, отмечающих праздник. Конфликт развивался так, что милиционер выстрелил в хозяина квартиры дважды. Рассказываем, что вчера в суде говорили обвиняемый и милиционер , а также соседи, жена обвиняемого и люди , которые встречали Новый год у них в гостях.





Ого! Оказывается, на пенсии продолжает работать каждый четвертый белорус. Есть среди них и те, кто преодолел 90-летний рубеж — и их немало !

Надежда Савченко рассказала о том, что собирается баллотироваться в президенты Украины. Она призналась, что уровня ее власти не хватает для того, чтобы решить вопросы «уровня президента», в том числе — и претензии к Беларуси. Рассказываем, какие же .

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Одни квартиры продаются быстро даже во время затишья на рынке, а другие «висят» годами. Почему так происходит, спросили экспертов. Итак, хуже всего продаются квартиры с…

В субботу на «Боровой» прошел « Рок за Бобров ». В объектив фотографов попал парень на коляске, которого гости фестиваля на руках подняли над толпой. «Хотел попасть ближе к сцене. Но что поднимут, вообще не ожидал!». Рассказываем о классном парне-везунчике здесь .





У музыканта не приняли документы на новый паспорт из-за фото с бородой. «Но у меня борода не до колена, она сантиметра 2,5. Я не обязан бороду сбривать. Не могу понять, почему ситуация стала такой эксклюзивной, если борода у меня не эксклюзивная». Ситуацию, кстати, тоже уже придумали, как разрулить .

Очень трогательная стория о том, как 16-летняя британская школьница отказалась идти на свой выпускной из-за издевательств со стороны других учащихся, а ее мама девушки устроила для девушки отдельную вечеринку. Да какую !

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Во время Большого путешествия TUT.BY мы не могли проехать мимо одного из красивейших мест на Земле, разделяющего две большие страны, — Ниагарского водопада. Здесь очень много белок и туристов из Китая, от шума падающей воды закладывает уши, а американцев и канадцев можно различить по цвету дождевика. Смотрите, как там красиво !





Одному из патриархов белорусской оппозиции Анатолию Лебедько в этом году исполнилось 56 лет, но в плане физподготовки он даст фору молодым — политик и сейчас легко сделает подъем с переворотом на турнике 50 раз. Рассказываем об основных правилах его ЗОЖ .

Бобруйчанин рассказал нам, как его продали в рабство за 330 долларов. Виктор вынужден был по 10−12 часов в сутки перетаскивать необожженные 9-килограммовые глиняные блоки на одном из кирпичных заводов в Дагестане. Работал за кашу с острыми приправами.

А вот здесь можно посмотреть, как выглядели белорусские города 80 лет назад . Эти снимки, кстати, найдены в закрытых фондах компартии БССР.

Все новости четверга, 27 июля

Главные новости Беларуси за 27 июля. Подкаст TUT.BY

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Кстати о порно. Популярный ресурс для взрослых Pornhub составил статистику о предпочтениях белорусов в первой половине 2017 года. Оказывается, за полгода у нас с вами сменилась любимая категория, а визиты на сайт стали значительно более продолжительными. Все подробности — здесь . Нескучных выходных!

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