Более 300 артистов и фуд-корт. Организаторы рассказали, чем будут удивлять на Биг-мини-фестивале

На предстоящих выходных, 29-30 июля, в Гродно пройдет традиционный Биг-мини-фестиваль уличного искусства. Мероприятие собирает артистов со всей Беларуси и каждый год привлекает все больше зрителей. За это время он стал для города большим событием и своеобразной фишкой областного центра. В этом году, как говорят организаторы, на фестиваль приедут театры из Литвы, Польши, России и Украины.



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

— И, конечно, из разных городов нашей страны, — рассказала TUT.BY директор фестиваля Анастасия Ровба. — Особенность этого года в том, что у нас будут работать две площадки с настольными и интерактивными играми. Также впервые будет организован фуд-корт.

Среди участников будут коллективы, известные не только у себя на родине, но и в Европе. Например, театр PARANORMA из Краснодара, уличный театр СоЛу из Питера, музыкальные группы Nizkiz из Могилева и INTELLIGENCY из Минска.

В этом году организаторы столкнулись с проблемой финансирования . Деньги нужны были для оплаты проезда артистов из-за рубежа. Поэтому был начат сбор средств на одной из белорусских краудфандинговых площадок. Идея пока не увенчалась успехом, зато фестиваль нашел партнеров-спонсоров среди гродненских предприятий.

Также — и это уже традиция — на фестивале будут работать волонтеры.

— Во время фестиваля волонтеры помогают декорировать городское пространство, проводят экскурсии для иностранных артистов.

— Для участников мы предоставляем проезд из Минска и проживание, артисты выступают на безвозмездной основе. Им как настоящим уличным артистам разрешено работать «на шапку». Мы советуем зрителям посетить весь фестиваль, потому что каждое из направлений уличного искусства заслуживает отдельного зрительского внимания.

Организаторы говорят, что Гродно — идеальный город для проведения подобных мероприятий, такие и подобные фестивали помогают популяризировать не только уличное искусство, но и город как туристический объект.

— Кроме насыщенной шоу-программы все желающие смогут принять участие в мастер-классах по танцам, звуковой медитации, игре на музыкальных инструментах, ходьбе на ходулях, тактике и стратегии сценического боя. Самых бесстрашных ждет мастер-класс по работе с огнем.

Праздник начнется в центре города, на улице и площади Советской, а вечером основное действие переместится в парк Жилибера.

Программа Биг-мини-фестиваля 29 июля 17.30 — торжественное шествие участников фестиваля с площади Ленина на площадь Советскую по улице Советской; 17.45 — церемония открытия фестиваля (сцена на пл. Советской); 18.00-24.00 — работа музыкальной площадки на пл. Советской; 18.00-18.40 — Milky Iicle (Минск); 18.50-19.30 — Teleport (Минск); 19.40-20.20 — Nge (Минск); 20.30-21.10 — Place to Be (Гомель); 21.20-22.30 — Nizkiz (Могилев); 22.40-00.00 — Intelligency (Минск); 18.00-24.00 — работа музыкальной площадки около Торгового дома «Неман» (выступление групп: SevenFold Brass Band (Гродно), «Яромир» (Минск), «Венская Ева» (Гродно), Opus Magnum (Гродно), «Эхо Земли» (Гомель), TeaKava (Минск), кавер-бенда «Радиус 2.40» (Гродно); 18.00-24.00 — работа театральной площадки во дворике «Гродно плюс» (выступление театров: «Мастерская Впечатлений» (Минск), «Экс-театр EYE» (Минск), студия «Варгин» (Минск), театр АКМЕ (Минск), уличный театр «Паранорма» (Краснодар); артиста Александра Кологрива; 18.00-24.00 — работа уличных артистов на протяжении всей улицы Советской (коллектив фокусников «Удиви» (Гродно), Славка Чаннел (Вильнюс), Амальгама» (Гродно), «Студия золотого режиссера» (Минск), уличный театр «Барселона» (Тольятти), театр взаимодействия «Мусташ», «Экс-театр EYE» (Минск), театр «СоЛу» (Санкт-Петербург); 18.00-24.00 — работа танцевальной площадки возле Молодежного центра «Гродно» (театр танца SKYLINE (Минск), театр танца «Отражения» (Минск), школа афро и лат. танцев DanceArt (Гродно), театр танца «Альтана» (Минск), TREMORS Dance Company (Минск), танцевальный шоу-проект Zizzi (Гродно), II BI DANCE STUDIO (Гродно), центр танца и пластики DAT (Гродно), шоу-балет SunRise (Гродно); 18.00-21.00 — выставка фотографий Натальи Салама и выставка «Вторая жизнь железяк» Василия Сасимовича во дворике галереи «Крыга» по адресу: Советская, 3; 18.00-22.00 — слэклайн (хождение по стропе) и игровая площадка ИГРОК’Н’РОЛЛ интерактивные игры № 1 в сквере на пл. Советской; 18.00-22.00 — работа игровой площадки «Кубик» по адресу Советская, 4; 18.00-21.00 — локация «Средневековая площадь» за Дворцом культуры (ДК текстильщиков); 18.00-21.00 — работа детской развлекательной площадки возле памятника В.Д. Соколовскому; 24.00-1.30 — огненное шоу в Швейцарской долине (парк Ж.Э. Жилибера). 30 июля 11.00-15.00 — мастер-классы от участников фестиваля на пл. Советской и во Дворце культуры по адресу: пл. Советская, 6; 15.00-23.00 — выступление диджеев на пл. Советской; 23.00-24.00 — выступление польского театра Teatr 6 I Pol в сквере возле пл. Советской. На протяжении двух фестивальных дней на пл. Советской будет работать фудкорт-зона.