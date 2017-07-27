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Cуббота - с грозой, воскресенье - с солнцем. Погода на выходные в Витебске

28.07.2017 08:03 — Новости Общества | Tut.by  
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В выходные в регионе ожидается теплая, но неустойчивая погода, сообщает Республиканский гидрометеоцентр.


Фото: Юрий Шепелев

В субботу, 29 июля, в дневные часы — до +21°C. Облачно, ветер порывами до 15 метров в секунду. С утра сильный дождь, в течение дня возможна гроза, к вечеру должно распогодиться.

В воскресенье днем до +23°C. Без осадков, солнечно.

Погода в Витебске и области

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Теги: Витебск
 
 
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В выходные в регионе ожидается теплая, но неустойчивая погода.

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