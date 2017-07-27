TUT.BY публикует очередную историю в рамках конкурса «Город моего детства» : из присланных читателями рассказов о Гродно, который они помнят с юных лет, вы проголосуете за лучшую, мы — вручим автору 100 рублей.

Гродненка Алла Езепчук вспоминает свое детство, которое пришлось на начало 1970-х годов.



Фото: из личного архива

— Гродно — это город, в котором я живу всю свою жизнь. Никогда мне не мечталось о каких-то других городах и странах. Повидать мир — это совсем другое, это с удовольствием, но жить, чувствовать себя на своем месте, дома, — это представляется возможным только в Гродно.

Зарабатывали на мороженое, стоя в очередях

Мое детство пришлось на начало 1970-х годов. Сейчас говорят, что это были годы так называемого «застоя». Но мы, дети, об этом не знали, да и взрослые тоже, думаю, тогда об этом особо не задумывались. Однако именно этот факт во многом определял особенности нашего житья-бытья. К примеру, зычный клич соседки: «В магазин привезли колбасу (майонез, горошек и т.д.)!», — означал, что всем, кто не занят жизненно важным делом, нужно бежать в магазин занимать очередь — в том числе и детям. Поскольку товар отпускали в ограниченном количестве в одни руки, мы, дети, становились рядом то с одной соседкой, то с другой, изображая их дочек-сыночков. Выйдя из магазина, благодарные тетушки часто давали своим «деткам» пару копеек. Так можно было самостоятельно заработать на мороженое. Нам нравился такой бизнес, несмотря на то, что простаивать в нескончаемых очередях было делом довольно унылым. Но тем вкуснее казалось потом мороженое!

«Ганучник» и дефицитные фломастеры

К счастью, современные дети не знают, что такое дефицит, и объяснить это сегодня довольно сложно. А в наше время это было привычной нормой, понятной даже детям. Вот пример. В детстве я любила рисовать, как и многие из моих ровесников. Краски и карандаши были в продаже, а вот дефицитных фломастеров было не достать, и счастливчиков, обладающих таким сокровищем, можно было пересчитать по пальцам одной руки. Однажды фломастеры я увидела среди вещей заезжего торговца. Это был не просто торговец, а сборщик тряпья. Моя бабушка называла его «ганучник». В 1970-е годы это было обычным делом: человек ездил по дворам Гродно и предлагал разный товар взамен ненужной старой одежды. Сдав какое-то количество тряпья, можно было купить у него дефицит, например, пользовавшиеся особой популярностью крышки для закатки маринадов на зиму. Я же просто загорелась фломастерами!



Фото: из личного архива

Бабушка в ответ на мои мольбы, видя и понимая мое состояние, согласилась помочь. Сколько мы с ней притащили разного тряпья, разных поношенных вещей, даже фуфайки, но этого все равно не хватало. Ведь фломастеры были дорогие, а за целый килограмм тряпья платили какие-то копейки! С огромным трудом нам удалось уговорить продавца принять недостающую сумму деньгами. Помню, как радость просто-таки переполняла меня, когда я шла домой, бережно прижимая к себе с таким трудом добытый дефицит. И как я потом тряслась над этими фломастерами, обращаясь с ними бережно, используя далеко не каждый день — словно позволяя самой себе за хорошее поведение! Когда они перестали писать, я пыталась их разобрать и заправить одеколоном, правда, это не очень помогло.

Киноавтобус и деревянные лошадки в старом парке

Одним из самых незабываемых развлечений нашего детства был приезд киноавтобуса. Это был обычный автобус с закрашенными окнами, который ездил по дворам Гродно, сигналя и созывая нас, дворовую детвору, на просмотр мультфильмов. Дети в мое время не сидели по домам — разве только с ангиной — все с утра и до вечера придумывали себе коллективные игры и развлечения на улице. Билет на киносеанс стоил недорого, поэтому желающих попасть туда всегда было предостаточно. Салон несчастного автобусика, казалось, вот-вот треснет по швам, внутри было душно, шумно. Но сама обстановка (не какой-нибудь вам обычный кинотеатр!) была незабываема.

Гродно моего детства был очень зеленым. В старом парке было много зелени, тенистых тропинок, довольно густых зарослей. Побежишь по дорожке, свернешь в сторону, оглянешься — а родителей и не видно. Тогда притаишься и ждешь, когда тебя найдут. Эта игра казалась очень веселой, и тогда было непонятно, почему мама ее не любит. Недалеко от входа в парк располагались качели в виде деревянных лошадок. Платить за аттракцион было не нужно, просто садишься на них, раскачиваешься и представляешь себя кем угодно — хоть принцессой, хоть ковбоем — детская фантазия всякий раз уносила в дальние дали.





Новый парк радовал ребят возможностью покататься на чертовом колесе. А в конце учебного 1979 или 1980 года в новом парке было грандиозное мероприятие, на которое собрались сотни школьников-пионеров. За далью лет из памяти уже стерлась причина этого события, но навсегда остались незабываемые воспоминания. Нас бесплатно катали на «чертовом колесе», а потом прокатили по Неману на теплоходах «Зарница» и «Ольга Соломова». Эмоций и впечатлений было море!

«Зарницу» потом списали на берег, и она какое-то время стояла на улице Курчатова возле пруда. Поговаривали, что из нее хотят сделать кафе, да что-то не сложилось.

Хочется думать, что таким же Гродно помнят мои сверстники — соседи по двору, с которыми когда-то мы, усталые, вместе ели «честно заработанное» мороженое из бумажных стаканчиков; и лучшие подружки, которым доверяла порисовать моими чудесными фломастерами; и мои одноклассники, вместе с которыми мы, казалось, только вчера беззаботно смеялись, стоя на палубе старенькой «Зарницы» и плывя словно прямиком в будущее, которое обязательно-непременно обещало быть светлым и солнечным.