Очередной рассказ на конкурс «Витебск моего детства» пришел от 65-летней горожанки Светланы Мишурной. Она вспоминает о незабываемых днях, которые прошли на улице Чапаева . На бывшем стадионе «Динамо» местные парни и девчонки не только тренировались, сюда еще ходили на прогулки. Надевали лучшие наряды и воображали, что это променад в большом городе. А еще были отчаянно смелые прыжки с плотины в Витьбу. Действительно, как же такое можно забыть?!



Лето на Витьбе. «"Чапаевские" подростки ныряли в реку с бордюров плотины, а кто посмелее — с ее моста», — вспоминает Светлана Мишурная. Фото: личный архив Светланы Мишурной

На улице Чапаева стояли здания № 3, 5, 7, 9 — красивые, интересные двухэтажные домики из серого кирпича, похожие друг на друга. В 2000-х их надстроили до четырехэтажных.



Улица Чапаева, 3. Фото: Яндекс. Панорамы

Видимо, заселялись в эти дома в одно время одинаковые по возрасту жильцы. И, конечно же, их дети тоже оказались практически ровесниками, ну с разницей в 3-5 лет. Годам к 13-14 все подростки на улице Чапаева знали друг друга и у них формировались свои компании.



Улица Чапаева 50 лет назад. «Чапаевские» девчонки — Светлана Мишурная (слева) и ее подруга Светлана Морозова. Фото: личный архив Светланы Мишурной



«Чапаевские» парни. Фото: личный архив Светланы Мишурной

Я жила на проспекте Фрунзе. Не помню как, но оказалась в одной из «чапаевских» компаний. Возможно, потому что начала заниматься на стадионе настольным теннисом. Туда ходили «чапаевские» девчонки. В общем, с 14 лет мое детство проходило на улице Чапаева, стадионе «Динамо» (сейчас Центральный спортивный комплекс. — Прим. TUT.BY), реке Витьба и на ее плотине.



Плотина на Витьбе. Новая зона отдыха, современный вид. Фото: Светлана Мишурная

На стадион мы ходили не только на тренировки, но и гулять. Там было красиво, так нам тогда казалось. Вдоль главного входа стояли гипсовые скульптуры на спортивную тематику — типа «девушка с мячом». И мы представляли себя в большом городе.



Фото: личный архив Светланы Мишурной

Наша компания всегда была самая загорелая, так как уже в апреле мы собирались на Витьбе, выискивали на гористом берегу выемки, чтобы не так сильно чувствовался ветер, раздевались до купальников, загорали и играли в карты. Чувствовали себя очень взрослыми и самостоятельными.

Начинали купальный сезон втайне от родителей. Не думаю, чтобы я была рада, если бы моя дочь проводила время так же. В этой компании я научилась плавать и нырять. Ныряли с бордюров плотины, а самые смелые — с самой плотины.



«После неудачного прыжка с плотины отмываем ссадины», — вспоминает автор письма. Фото: личный архив Светланы Мишурной



Стадион «Динамо» (теперь ЦСК). Летом в этих рамах помещали красочные плакаты. Фото: личный архив Светланы Мишурной

Однажды был такой случай. Моя подруга нырнула с плотины и вынырнула с огромной царапиной — она прошла по лбу, ключице, бедру. Отдыхающие увидели ее всю в крови, прибежали выяснять, что случилось. Оказалось, в воде был огромный камень, и подруга «прошлась» по нему по касательной. Много лет мы ныряли тут и не знали, что под водой такой великан. Мужчины тут же стали прыгать с плотины солдатиком, чтобы отыскать его. Нашли, и потом из уст в уста передавали, что в таком-то месте под мостом нырять опасно.

Сейчас я живу уже в другом районе Витебска. Но места, где мы играли в детстве, вижу, проезжая на трамвае по Юбилейному мосту. Теперь тут красивая зона отдыха.



Зона отдыха на реке Витьба. Современный вид. Фото: Светлана Мишурная

Напомним, TUT.BY объявил о старте ностальгического конкурса « Витебск моего детства ». Предлагаем вспомнить о своем Витебске и рассказать об этом читателям. Для участия в конкурсе нужно прислать текст с рассказом-воспоминанием о своем детстве в родном городе. У писем с фото (детскими и нынешними) — шансов на победу больше. Участники конкурса должны быть готовы подтвердить достоверность своей истории. Ждем ваших историй на e-mail: matveeva@tutby.com с пометкой «Витебск моего детства». В письме также укажите свои имя и фамилию, название населенного пункта, номер телефона. Письма принимаем до 10 августа. Победителя выберут читатели TUT.BY во время голосования, которое объявят вскоре после публикации последнего письма. Победитель получит приз 100 рублей.