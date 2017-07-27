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Как отдыхали "чапаевские" парни и девчонки. "Витебск моего детства" от Светланы Мишурной
28.07.2017 08:00 — Новости Общества | Tut.by
Очередной рассказ на конкурс «Витебск моего детства» пришел от 65-летней горожанки Светланы Мишурной. Она вспоминает о незабываемых днях, которые прошли на
На улице Чапаева стояли здания № 3, 5, 7, 9 — красивые, интересные двухэтажные домики из серого кирпича, похожие друг на друга. В 2000-х их надстроили до четырехэтажных.
Видимо, заселялись в эти дома в одно время одинаковые по возрасту жильцы. И, конечно же, их дети тоже оказались практически ровесниками, ну с разницей в 3-5 лет. Годам к 13-14 все подростки на улице Чапаева знали друг друга и у них формировались свои компании.
Я жила на проспекте Фрунзе. Не помню как, но оказалась в одной из «чапаевских» компаний. Возможно, потому что начала заниматься на стадионе настольным теннисом. Туда ходили «чапаевские» девчонки. В общем, с 14 лет мое детство проходило на улице Чапаева, стадионе «Динамо» (сейчас Центральный спортивный комплекс. — Прим. TUT.BY), реке Витьба и на ее плотине.
На стадион мы ходили не только на тренировки, но и гулять. Там было красиво, так нам тогда казалось. Вдоль главного входа стояли гипсовые скульптуры на спортивную тематику — типа «девушка с мячом». И мы представляли себя в большом городе.
Наша компания всегда была самая загорелая, так как уже в апреле мы собирались на Витьбе, выискивали на гористом берегу выемки, чтобы не так сильно чувствовался ветер, раздевались до купальников, загорали и играли в карты. Чувствовали себя очень взрослыми и самостоятельными.
Начинали купальный сезон втайне от родителей. Не думаю, чтобы я была рада, если бы моя дочь проводила время так же. В этой компании я научилась плавать и нырять. Ныряли с бордюров плотины, а самые смелые — с самой плотины.
Однажды был такой случай. Моя подруга нырнула с плотины и вынырнула с огромной царапиной — она прошла по лбу, ключице, бедру. Отдыхающие увидели ее всю в крови, прибежали выяснять, что случилось. Оказалось, в воде был огромный камень, и подруга «прошлась» по нему по касательной. Много лет мы ныряли тут и не знали, что под водой такой великан. Мужчины тут же стали прыгать с плотины солдатиком, чтобы отыскать его. Нашли, и потом из уст в уста передавали, что в таком-то месте под мостом нырять опасно.
Сейчас я живу уже в другом районе Витебска. Но места, где мы играли в детстве, вижу, проезжая на трамвае по Юбилейному мосту. Теперь тут красивая зона отдыха.
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Второй рассказ на конкурс "Витебск моего детства" пришел от 65-летней горожанки Светланы Мишурной. Она вспоминает о незабываемых днях детства и юности, которые...
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