В Каменце показали аэрофотоснимок, сделанный с немецкого самолета-разведчика в день освобождения

На Дне города, который Каменец отпраздновал в минувшие выходные, вниманию горожан был представлен уникальный снимок, сделанный с немецкого самолета-разведчика 22 июля 1944 года, когда на подступах к Каменцу шли ожесточенные бои. В редакции районной газеты «Навіны Камянеччыны» его увеличили и распечатали на большом полотне, пишет «Вечерний Брест».



Фото: Вечерний Брест

Восемь лет назад Андрей Осташеня и Семен Курчейко начали собирать старые фотографии Каменца и выкладывать их на своем сайте. Со временем хобби переросло в большой и интересный проект. На пламенный призыв делиться старыми фотографиями («история, спрятанная от людей, исчезает!») откликнулись не только жители Каменца и окрестностей, но и люди, нынче живущие по ту сторону океана. Вот и американец Генри Нойгас, сын мигрантов из г. Высокое, прислал Андрею фрагмент аэрофотоснимка Каменца военных лет с изображением еврейского кладбища. Выяснилось, что Генри Нойгас, еврей по происхождению, нашел снимок в военном архиве в США, купил его, а потому делиться им не намерен. Но вот фрагмент — пожалуйста, изучайте. Так Андрей узнал, что такой снимок существует.

В прошлом году он случайно наткнулся на сайт, предлагающий свои услуги в поиске аэрофотоснимков Второй мировой войны. Обычный бизнес: кто-то получил доступ к военным архивам, сканировал фотопленки и теперь на этом зарабатывает. На сайт и ушла заявка с просьбой найти снимок Каменца по имеющемуся фрагменту. И ведь нашли! Даже несколько. На одном из них, самого лучшего качества, в левом нижнем углу — циферблат часов, указывающий на время аэрофотосъемки: около 9 часов утра. И дата: 22 июля 1944 года. День, когда был освобожден Каменец. Андрей признается: когда увидел дату снимка, от волнения чуть сердце не остановилось. Благодаря каменецкому предпринимателю Роману Кучинскому запрашиваемые владельцами сайта 200 долларов были найдены, и желанный снимок был переслан в Каменец.

«Мы знаем, что основные бои шли на подступах к Каменцу и за ним, — рассказывает Андрей. — Немцы очень хорошо укрепились на том берегу реки. На снимке видно, что немецкие окопы протянулись от Липно через Николаево и все Замосты вдоль поймы реки. Немцы ожидали, что советские войска будут форсировать реку, и готовились встретить их огнем».

Аэрофотоснимок сделан с большой высоты и охватывает весьма солидную территорию. Однако его качество позволяет выделить и увеличить отдельные фрагменты. На них видно, как горят три моста через р. Лесную и как поднимается дым над деревней Липно. Ее подожгли немцы, когда отступали. Во всей деревне уцелел лишь один дом: хозяйка самоотверженно встала на защиту своего жилища — и спасла.

И, конечно, снимок интересен тем, что позволяет увидеть, как выглядел Каменец с высоты птичьего полета более 70 лет назад. «Такой маленький!» — удивляются горожане. Тогдашний город занимал от силы треть нынешней площади. На увеличенном кадре хорошо видны его знаковые элементы: башня, церковь и костел…

В коллекции сайта kamenets.by сейчас более 2000 снимков из жизни Каменца с конца XIX века по конец XX, и благодаря откликнувшимся землякам она постоянно пополняется. Немало уникальных снимков удается найти через интернет. Одна из последних находок — военные фотоснимки, сделанные ягдкомандой (спецподразделения вермахта по борьбе с партизанами). В сентябре 1942 года «охотники» приехали в Каменец, поставили свою технику у тогдашней синагоги (ныне — дом культуры) и пошли фотографировать городок. Теперь гражданин Германии, выставивший их на продажу, просит по 60 евро за каждый снимок. «Безумные деньги, но брать надо», — вздыхает Андрей…