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В День города в Бресте будет нежарко и дождливо

28.07.2017 08:15 — Новости Общества | Tut.by  
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На Брестчине в ближайшие выходные синоптики обещают кратковременные дожди, местами грозы, пишет «Брестская газета».


28 и 29 июля на всей территории области будет облачно с прояснениями, сообщили корреспонденту «БГ» в ГУ «Брестоблгидромет».

В пятницу ночью в отдельных районах ожидаются кратковременные дожди, днем — местами грозы. Ветер северо-западный, западный 5−10 м/с. При грозах порывы ветра могут достигать 14 м/с. Ночью будет +12…+17°С, днем воздух прогреется до +20…+25 °С.

В субботу в отдельных районах ожидается кратковременный дождь. Ветер северо-западный, западный с порывами до 14 м/с. Ночная температура — +11…+16 °С, днем прогнозируют +19…+24°С.

В воскресенье утром и днем на большей части территории области также ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ночью столбик термометра покажет +11…+16 °С, днем будет +19…+24 °С.

 
 
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В субботу в отдельных районах ожидается кратковременный дождь.

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