Итак, это был июль. Погода в Гомеле в выходные

Июль заканчивается так и не завоевав звание самого жаркого месяца этого лета. И, судя по всему, в выходные второй месяц лета никак не собирается реабилитироваться.





В субботу днем ожидается +23° С, к тому же синоптики обещают переменную облачность, дожди и грозы и ветер порывами до 15 м/с. Ночью — ясно и +16° С.

30 июля - чуть теплее, облачно с прояснениями. Ночью — без осадков, возможен туман.

Погода в Гомеле и области.