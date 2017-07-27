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Итак, это был июль. Погода в Гомеле в выходные

28.07.2017 08:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Июль заканчивается так и не завоевав звание самого жаркого месяца этого лета. И, судя по всему, в выходные второй месяц лета никак не собирается реабилитироваться.


В субботу днем ожидается +23° С, к тому же синоптики обещают переменную облачность, дожди и грозы и ветер порывами до 15 м/с. Ночью — ясно и +16° С.

30 июля - чуть теплее, облачно с прояснениями. Ночью — без осадков, возможен туман.

Погода в Гомеле и области.

 
Теги: Гомель
 
 
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Июль заканчивается так и не завоевав звание самого жаркого месяца этого лета.

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